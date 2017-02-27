МИНСК, 28 фев – Sputnik. Белорусская группа Naviband провела фотосессию к международному песенному конкурсу "Евровидению" с копией библии первопечатника Франциска Скорины, сообщил Sputnik пиар-менеджер коллектива Сергей Андрианов.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусы Naviband выступят во втором полуфинале "Евровидения" 11 мая

Naviband представит Беларусь на "Евровидение-2017", которое пройдет в мае в Киеве. Снимки фотосессии, проведенной в понедельник, будут использоваться для оформления буклетов и другой промо-продукции на шоу.

"Артисты получили возможность увидеть редкий экземпляр издания, который является копией библии Скорины на церковно-славянском языке в белорусской редакции. Библия была доставлена в фотостудию в Минске из Национальной библиотеки Беларуси. Держать в руках редкий экземпляр музыкантам разрешили всего несколько минут", – рассказал Андрианов.

Проводили съемку известные белорусские фотографы Евгений Коноплев и Юлия Лейдик – их задачей было не только создать постановочные снимки Naviband с редкой книгой, но и зафиксировать эмоции музыкантов.

"Фанаты Евровидения нас уже окрестили послами белорусской культуры и языка на конкурсе. Нам нравится такой статус. Тем более что в этом году нашей нации исполняется 800 лет. Историк Адам Мальдис нашел такой документ, в котором впервые (на сегодняшний день) упоминается этноним "белорус", в 1217 году", – рассказали участники Naviband.

Для прошедшей в Заславле фотосъемки образы разрабатывал стилист Сергей Веринский – он создал современные костюмы с белорусскими орнаментами. Он же работает над костюмами для Артема Лукьяненко и Ксении Жук и на само "Евровидение".

Обещают музыканты вскоре завершить аранжировку песни "Гісторыі майго жыцця" – ее финальную версию можно будет услышать уже к концу недели.