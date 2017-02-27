Лента "Манчестер у моря" стала одним из открытий прошлого года: без громкой рекламной кампании и раскрутки, как то было у "Ла-ла Ленда" или того же "Лунного света", независимый американский фильм привлек внимание киноманов всего мира и позволил получить Кейси Аффлеку награду за лучшую мужскую роль. Кинообозреватель Sputnik Евгений Казарцев посмотрел "Манчестер у моря" и спешит поделиться выводами с читателями.



© REUTERS Mike Blake "Оскар-2017": конфузы, призеры и платья 22

Печальная повесть о сантехнике

Главный герой фильма по имени Ли — сантехник. Именно профессия, которая используется как символ невзрачности и обычности, становится первым, что мы узнаем о персонаже. Иногда он срывается на глупых клиентов, иногда подолгу молча всматривается в водопроводные трубы и что-то вспоминает. Казалось бы — ничего необычного, а привыкшие к "Тору" или "Пиратам Карибского моря" зрители и вовсе уже отворачиваются от экранов.

По ходу действия фильма мы узнаем о Ли больше — и не только об его биографии и характере, но и о том, что именно его сделало таким, какой он есть. Небольшой спойлер: он "сломался". Несколько лет назад Ли потерял детей — по своей вине. После чего и замкнулся. А тут — и смерть брата, да необходимость взять на себя ответственность за 16-летнего племянника.

Действие в "Манчестере у моря" неторопливо, по сути это — не сюжетная драма, а растянутая на два часа зарисовка из жизни персонажа. Этакая камерная трагедия про нового "человека в футляре". И именно этим лента и интересна, даже больше — полезна зрителям.

Если формулировать мысли картины, то одну из них можно назвать так: каждый может сломаться. И потом особенно тяжело сохранять самообладание и оставаться в скорлупе, когда все вокруг не просто демонстрируют лживую эмпатию, но и попросту лезут не в свои дела.

За что Аффлеку дали "Оскара"?

Посмотрев "Манчестер у моря", иной зритель может подумать: за что же здесь давать главную награду исполнителю главной роли? Казалось бы, Аффлек практически не играет — попросту ходит, трагически хмурит брови и иногда ворошит раны прошлого.

Но именно в этом и огромное очарование как всего фильма, так и Аффлека как актера. Хороший актер — тот, в котором не видно игры, который остается предельно искренним в своей роли и даже взглядом может передать все. Конечно, если вы привыкли к натужным крикам, переигрываниям и прочей псевдостаниславщине — принять эту мысль будет не так легко.

Зачем смотреть "Манчестер у моря"?

Съемками фильма занимался Кеннет Лонерган — он больше известен как сценарист, в свое время работавший над "Бандами Нью-Йорка". Но и режиссером Лонерган показал себя прекрасным, ведь все 137 минут фильма со зрителем остается даже не напряжение, но странное щемящее чувство и страх узнать в главном герое себя.

Другие достоинства картины — от сценария и до прекрасной музыки перечислять можно было бы долго. Нельзя пройти мимо и отличной актерской игры Мишель Уильямс и Лукаса Хеджеса, не отметить некоторые трагикомичные или очень нежные сцены…

В принципе, пропустить сам "Манчестер у моря" нельзя — во всяком случае, если вам нравится не только попкорн есть в кино, но и анализировать весь спектр эмоций.

В белорусский кинопрокат "Манчестер у моря" выйдет 23 марта.