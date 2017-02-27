Наблюдение за птицами — бердвотчинг — становится не только модным увлечением, но и перспективным туристическим направлением. Географическое положение Беларуси стало нашим козырем и в этом: через территорию нашей страны пролетает много разных видов пернатых. Не все из них задерживаются в Беларуси, но на многих можно посмотреть.

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