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Навстречу весне. Когда в Беларусь прилетают птицы

28.02.2017 12:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Наблюдение за птицами — бердвотчинг — становится не только модным увлечением, но и перспективным туристическим направлением. Географическое положение Беларуси стало нашим козырем и в этом: через территорию нашей страны пролетает много разных видов пернатых. Не все из них задерживаются в Беларуси, но на многих можно посмотреть.

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Наблюдение за птицами - бёдвотчинг - становится не только модным увлечением, но и перспективным туристическим направлением. Географическое положение Беларуси...

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