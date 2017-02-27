Встретить Новый 2017 год во французской Тулузе? А почему бы и нет. А все началось с почтовой рассылки одного из европейских авиалоукостеров.

Автор сегодняшнего « Фотоотдыха »: Юрий Юрьев





260 евро — за трехкомнатые апартаменты

По акции авиаперевозчика нам предложили купить билет на самолет из Варшавы в Тулузу и обратно за 70 евро. Юг Франции, Прованс, фуа-гра, устрицы и другие морские деликатесы, +15 градусов в январе. Все эти факторы манили в Тулузу. А цена в 210 евро за перелет (на семью из двух взрослых и одного ребенка) не оставила возможностей для отказа. Мы решили, что надо ехать.

Добраться до Варшавы мы решили на машине. Это намного удобнее, чем поездом, автобусом или самолетом. Благодаря недавно запущенному сервису belarusborder.by от «Белтаможсервиса» очереди на границе удалось избежать.

Вылетали из аэропорта Модлин, который находится в пригороде Варшавы. Вокруг него очень много парковок, на которых можно оставить автомобиль на длительный срок. В качестве бесплатного бонуса — вас завезут в аэропорт и потом по звонку обязательно встретят. В общем, европейский сервис, как ни крути.





Чуть меньше трех часов полета — и наш самолет приземлился в Тулузе. Во всех путешествиях мы выбираем только самостоятельное планирование всей поездки — никаких турагентств. Это позволяет вкусить все гастрономические прелести и самостоятельно разработать программу именно под свои интересы. Для этого обязательно надо взять напрокат автомобиль. Затратно? Да. Но при этом полная свобода передвижения.

Проживание мы также искали самостоятельно. С помощью интернет-сервиса забронировали непосредственно у владельцев 3-комнатные апартаменты общей площадью 80 метров в милом тихом квартале. Восемь дней обошлись нам всего за 260 евро.

У нашей семьи есть традиция. Если встречаем Новый год в другой стране, обязательно изготовливаем елку. Причем, из элементов, купленных в местном магазине. В этот раз сделали вот такую (на фото ниже).





Военные патрули и аттракцион для одного посетителя

Тулуза — очень красивый и старый город. Больше всего в нем поразили люди. Причем не своим поведением, манерами или одеждой (хотя, конечно, они отличаются от нас), а интересом к определенным местам города.

Что я имею ввиду? Вы можете идти по какой-нибудь улице, где будет не протолкнуться: очень много людей и всюду будет кипеть жизнь.













Затем достаточно просто несколько раз повернуть — и вы оказываетесь на примерно такой же по размерам улице, но только людей вы не встретите.





Можно простоять там 10 минут и вы не увидите ни одного человека и ни одной проезжающей машины.









Причем ни размер улиц, ни количество строений на них вообще никак не влияют на плотность населения и количество туристов в этих местах.





Самое интересное, что на абсолютно безлюдной улице могут располагаться несколько баров или ресторанов, в которые будет не «вбиться». Но никто из этих людей по каким-то только им известным причинам на улицу не выйдет. Эту загадку мы так и не смогли разгадать.

На улицах можно встретить военные патрули с оружием. К сожалению, это уже современная реальность.





Также в Тулузе нам продемонстрировали, что замок-цепь, которым крепят в целях сохранности велосипед, совсем не дает гарантии сохранности.





Также поразил один факт. Случайно вышли на площадь, где стоял большой аттракцион-карусель. Цена за билет была около двух евро (четыре круга — за 6 евро). Кроме нас не оказалось ни одного желающего. Но аттракцион, рассчитанный на 30 человек, запустили специально для одного. Причем сделали это четыре раза. И всегда с улыбкой и пожеланиями хороших эмоций во время катания. Поразило…

Французский парк: обязательный фонтан и «собачий туалет»

Вначале нас это очень удивляло, но потом привыкли: парки в Тулузе возникают из ниоткуда.





То есть можно ехать по городу, и вдруг среди каменных зданий возникает большой парк. Причем полностью ухоженный и обработанный, чистый и открытый для всех желающих.











Правда людей там практически нет.





Как и в большинстве крупных европейских городов, парками занимается мэрия. Если в парке предусмотрен фонтан, то он обязательно будет работать. Даже если вокруг — ни души.







Фонтаны встречаются и просто на улице. Все работают. Правда, смысл, который вкладывали в некоторые композиции их создатели, мы так и не поняли…





В каждом парке с собаками можно гулять где угодно. Но обязательно есть «собачий туалет». Это специальная небольшая лужайка, огороженная естественной растительностью или небольшим забором, а также специальная стойка с полиэтиленовыми пакетами. На стойке минимум текста и максимум картинок. Все хозяева убирают за своими собаками. И все пакеты выдаются бесплатно.





Мэрия Тулузы и Мингорисполком: найди отличия

Мэрия поразила своей открытостью. Попробуйте просто прийти с улицы в Мингорисполком и попросить сурового мужчину на входе посмотреть на здание изнутри!





Результат будет вполне предсказуем. А в Тулузе мэрия всегда (ну, за исключением специальных мероприятий, конечно) открыта для посещения.





Восхитила и внутренняя красота здания. Расписные залы, старая мебель, которая, впрочем, находится в очень хорошем состоянии.





В Тулузе до XIX века наиболее распространенным языком был окситанский (еще его называют провансальским). Хотя с XVI века официальным языком страны является французский. И все же здесь до сих пор существует Окситанская партия, которая продолжает бороться за полное признание окситанской культуры, придание в Тулузе окситанскому языку официального статуса наравне с французским.





Своей цели эта партия еще не добилась, но указатели в Тулузе все равно пишутся на двух языках. Наверное, чтобы никого не обидеть.

Космос и станция «Мир»

В восточном пригороде Тулузы расположен огромный тематический парк «Космический городок», напичканный макетами ракет в натуральную величину, павильонами с интерактивными развлечениями для детей и взрослых и другими познавательными экспозициями.





Он был открыт в 1997 году. Во всех гидах рекомендуется обязательным к просмотру. Там в полный размер стоит ракета и станция «Мир».





Особого впечатления парк не произвел. Совсем небольшой по площади, и все очень однообразно. Ребенок был в восторге, а мы посетили по принципу «надо». Добавлю, что парк красиво подсвечивается вечером.





Фуа-гра, «магре» и «кассуле»

Во всех поездках гастрономия — очень важный фактор. Всегда интересно попробовать что-то местное, чего у нас не найти (даже, если очень захотеть). В Тулузе, в большом продовольственном гипермаркете, вспомнился анекдот: «Диалог русского и француза. Русский: «А у вас когда появляется клубника?» Француз: «Обычно где-то в 6 утра».

Клубника — это очень показательный пример. Примерно за 2,5 евро (0,5 кг) даже в январе в любом гипермаркете и овощной лавке можно купить идеальную по цвету, вкусу и по размеру свежайшую клубнику.





А «стандартные» в понимании французов морепродукты, есть везде. По стоимости они более чем доступны (как и во всех странах с выходом к морю).





У гурмана в Тулузе выбор весьма велик. И если фуа-гра, фаршированные виноградные улитки или утиное филе «магре» при желании можно еще где-то найти, то, допустим, «кассуле» по-тулузски можно попробовать только в Тулузе.

Это тушенная в очень густом мясном соусе фасоль с утиными ножками, сардельками и свининой. Причем подается это блюдо не только в ресторанах. Купить его можно и в виде консервы, наподобие нашей тушенки.





Все что надо сделать — это открыть банку, выложить все на тарелку и разогреть. Вкусно невероятно, особенно после долгих прогулок.

Особое внимание стоит уделить устрицам. До посещения Тулузы устриц я вообще не пробовал. Во-первых, читал, что употреблять их надо только свежими (иначе можно сильно отравится). Во-вторых, думал, что после дилнной дороги в Беларусь вкус сильно изменится.

Примерно в 200 км от Тулузы на юго-восток есть местечко под названием Гро де Лекат. Знаменито оно своими устричными фермами.









А также тем, что здесь можно попробовать самые свежие устрицы. Вы покупаете их не отходя от «производства». Местные жители заявляют, что по стоимости — это самое доступное предложение на всей территории Франции. Мы привыкли считать, что с уменьшением стоимости качество ухудшается. Но тут наоборот: при самой низкой стоимости вы получите самое высокое качество продукта.

В конце самого поселка специально устроена большая гора из использованных устричных раковин. Скорее всего, чтобы показать, в каких объемах они здесь потребляются.





Цена на этот деликатес удивляет. Если заходите купить на вынос, то 1 кг самых крупных свежайших устриц обойдется всего в 6 евро.





Если же решите попробовать их на месте, то за 12 евро вам принесут тарелку с уже открытыми очень крупными устрицами и еще двумя видами моллюсков.









Также можно попробовать морских ежей. Они, кстати, тоже выращиваются прямо тут.





Наше посещение состоялось в будний день, но людей было много. Общая атмосфера всех заведений в поселке весьма раскрепощенная. За соседним столом можно увидеть и солидную даму в украшениях и чуть ли не в вечернем наряде, и обычного рыбака, который решил просто перекусить.

Большим плюсом при посещении Гро де Лекат было море. Дойти до него можно за три минуты после трапезы. Большие волны, свежий морской бриз, широкая береговая линия, мелкий пляжный песок — все это своей красотой восхищает. С одной стороны — спокойная бухта, с другой — неконтролируемая стихия.













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