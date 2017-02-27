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Quest Pistols Show провели мастер-класс для участников шоу "Ты супер!"

28.02.2017 12:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Участники группы Quest Pistols Show — Мариам, Вашингтон и Даниил — приехали на репетицию продолжения международного вокального конкурса "Ты супер!", которое телеканал НТВ покажет 4 марта.

Ребята из Quest Pistols Show приехали поддержать юных вокалистов, а также провести для них мастер-класс по хореографии: коллектив славится не только зажигательными песнями, но и профессиональными танцевальными номерами. Урок начался с простых элементов, а спустя всего пару часов конкурсанты виртуозно ходили колесом.

Quest Pistols Show провели мастер-класс для участников шоу "Ты супер!"
© Sputnik Артем Креминский
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Когда заиграли строчки из хита группы: "Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей…", восторгу детей не было предела! Все участники международного шоу начали подпевать звездам. Ведь независимо от того, знают участники русский язык или нет, они прекрасно понимают друг друга благодаря языку музыки.

"Мы приехали сюда, чтобы отдать им много правильной энергии, зарядить ребят на крутые выступления. Я уверен, теперь их концертные номера станут запоминающимися музыкальными шоу", — поделился мнением участник Quest Pistols Show Вашингтон Саллес.

"Всегда мечтала с ними познакомиться! Пересмотрела тысячу раз все видеоклипы в интернете, и вот внезапно они передо мной: живые, смешные, яркие. Как будто с другой планеты. Они танцуют так, как мне и не снилось!" — рассказал участница шоу "Ты супер!" 15-летняя Карина Исмаилова, которая больше всех обрадовалась появлению поп-группы.

Увидеть результаты хореографических стараний участников "Ты супер!" можно будет уже в эту субботу, 4 марта, в 20:00 на НТВ. Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Музыканты показали детям, как можно сделать выступления запоминающимися, а юные участники шоу "Ты супер!" были рады встрече с известными артистами.

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