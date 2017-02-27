Производители пива, ориентируясь в основном на потребителей-мужчин, иногда выдают соответствующую, привлекательную для мужского пола, рекламу. Как пример — ролик пива Gottinger.

Не брезгуют сексуальной рекламой и производители бытовой химии. Подобная реклама для домохозяек изобилует крепкими мужскими телами. Как пример — видеоролик чистящего средства Liquid Plumr.

Разумеется, производители нижнего белья также любят снять рекламу для взрослой аудитории. У некоторых получается креативно. Примером может служить бренд Fortnight Lingerie, который снял сексуальную рекламу оказания первой помощи.

Пожалуй, чаще всего провокационную рекламу снимают производители еды. Так, американская сеть ресторанов быстрого обслуживания Carl's Jr. привлекла внимание к бургерам с помощью модели Шарлотты МакКинни.

Чуть в другой форме сыграла на двойственности восприятия образов сеть фастфуда Burger King.

А с рекламой мороженого даже долго думать над сюжетом необязательно.

Снять эротичную рекламу может и компания, чья продукция совсем не ассоциируется с чем-то сексуальным. Так, создатель компьютерных игр World of Tanks, компания Wargaming, сняла взрослый ролик для азиатского рынка.

Стоит отметить, что рекламу, играющую с сексуальной тематикой, обвиняют в сексизме, и многочисленные дизлайки к роликам подтверждают разное отношение аудитории к такому виду творчества.