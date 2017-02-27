﻿ Енот попытался украсть вещи у проплывающей туристки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Енот попытался украсть вещи у проплывающей туристки

28.02.2017 15:39 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американка Жанна Бреслин (Janna Breslin) опубликовала видео с енотом, попытавшимся украсть у неё сумку с продуктами и одеждой. На ролик обратило внимание издание UPI.

Инцидент произошел во время катания Бреслин на доске с веслом в парке Уики Уэши Спринг (штат Флорида). Енот осторожно подобрался к девушке и схватил ее вещи. Только с помощью весла и физической силы Бреслин сумела отогнать зверька.

«Вероятно, это главный момент моей поездки во Флориду», — написала Бреслин в комментарии к видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американка Жанна Бреслин (Janna Breslin) опубликовала видео с енотом, попытавшимся украсть у неё сумку с продуктами и одеждой. На ролик обратило внимание издание UPI.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Дом ураду без помніка Леніну і старая Няміга. 10 фотаадрозненняў паміж Мінскам розных часоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика