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Енот попытался украсть вещи у проплывающей туристки
28.02.2017 15:39 — Новости Культуры | Tut.by
Американка Жанна Бреслин (Janna Breslin) опубликовала видео с енотом, попытавшимся украсть у неё сумку с продуктами и одеждой. На ролик
Инцидент произошел во время катания Бреслин на доске с веслом в парке Уики Уэши Спринг (штат Флорида). Енот осторожно подобрался к девушке и схватил ее вещи. Только с помощью весла и физической силы Бреслин сумела отогнать зверька.
«Вероятно, это главный момент моей поездки во Флориду», — написала Бреслин в комментарии к видео.
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Американка Жанна Бреслин (Janna Breslin) опубликовала видео с енотом, попытавшимся украсть у неё сумку с продуктами и одеждой. На ролик обратило внимание издание UPI.
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