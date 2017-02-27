

Одним из способов приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни и организации досуга во внеурочное время являются соревнования по хоккею. Данному направлению работы уделяют внимание отдел образования, спорта и туризма райисполкома, школы. Одним из видов соревнований среди подростков стал хоккейный турнир «Золотая шайба», к участию в котором не допускаются «профессионалы» — воспитанники спортивных школ. По существу, это дворовый хоккей, который дает возможность каждому проявить себя.

На ледовой площадке спорткомплекса «Пульс» в г. п. Коханово состоялась хоккейная баталия в рамках программы республиканских соревнований по хоккею с шайбой на призы президентского спортивного клуба «Золотая шайба». В ней приняли участие команды учащихся из средней школы № 2 Толочина и Кохановской СШ.

Как рассказал методист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Василий Иванович Кулыгин, несмотря на сложные погодные условия, благодаря инструктору-методисту Людмиле Николаевне Талай и сотрудникам спорткомплекса ледовая площадка была подготовлена в срок. А юные спортсмены, не обращая внимания на качество льда, показали хороший уровень игры в хоккей.

Команды учащихся получили истинное удовольствие и массу положительных эмоций. В ходе соревнований был и накал страстей, и упорное стремление ребят к победе. Юные хоккеисты прочувствовали дух спортивной борьбы, получили заряд бодрости, радости и азарта, а также хороший опыт в совершенствовании своих навыков. Им пришлось приложить массу усилий, проявить волю, настойчивость и мастерство, чтобы победить.

Отличились и отдельные игроки — Андрей Василевский, Владислав Савенич, Никита Барковский из команды Кохановской СШ, Денис Хусаинов, Владислав Журавлев, Максим Мальцев из СШ №2.

По окончании хоккейных баталий спортсмены были награждены дипломами отдела образования, спорта и туризма райисполкома, ФСК «Нива», подарками от райкома БРСМ.

Хотя игра закончилась с большим счетом в пользу кохановских ребят, за дружеским сладким столом дети продолжили общение с пожеланиями и дальше организовывать подобные встречи.

Юлия КАПРАНОВА.

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