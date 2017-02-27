

Дороги имеют нрав и душу. С них берет начало знакомство с другой местностью, неведомой тебе страной. От них зависит многое, практически все. Они как артерии человеческого организма, которые, связывая все воедино, дают ему жизнь.

На карте нашей страны в кабинете начальника ДСУ-63 Николая Ящука оранжевыми флажками отмечены участки дорог, построенные за 17 лет существования этой организации. Границы этих участков вбирают территорию, начиная с Бешенковичского района Витебской области и заканчивая Буда-Кошелевским районом Гомельской области. Десятки флажков — это десятки построенных объектов, которые, слитые вместе, создают новый облик Беларуси — с современными, первой категории, дорогами, четырехполосными. В числе их объектов и дороги местного значения, в отсутствие которых страдали люди, терпела экономика.

Современной техникой, качеством дорог, специалистами, выигрывая тендеры в острой конкуренции в строительстве дорог в столице и на периферии, толочинцы доказали, что самые сложные объекты им по силам. ДСУ-63 — это сегодня ведущее в стране предприятие.

— С 2009 года, — вводит в курс дела Николай Григорьевич, — мы начали активно строить дороги первой категории как генподрядная организация. Немного прошло времени, а перемены в нашем цеху произошли разительные. Если раньше на новую дорогу давалась гарантия два года, то сегодня это все десять лет. Невиданными темпами совершенствуются материалы, технология, техника. Требования к качеству дорог растут, но соответствовать им теперь совсем не сложно благодаря имеющимся машинам и механизмам, включая и малую механизацию…

Предприятие имеет серьезную базу. Вовсе неплохо, что парк техники представлен не только белорусскими МАЗами, но и немецкими, английскими, итальянскими машинами, шведскими погрузчиками и грейдерами, высокопроизводительными асфальтоукладчиками. В 2015 году на представленных им объектах наработали 400 млрд. рублей в старых ценах, в 2016 году — 380 млрд. рублей. В этом году планируют сделать не меньше.

Новым объектам станет 10-километровый участок дороги Минск — Гродно, который пройдет по территории Воложинского района. Смонтирован передвижной асфальтовый завод, обустроен городок для проживания дорожников. В настоящее время работы ведут 130 человек, и число людей еще добавится. Производятся работы по отсыпке полотна, ведут заготовку материалов.

Сроки сжатые, ввод определен первым полугодием 2018 года. Затем будут новые участки в направлении Гродно или ремонт дороги М10 на Пинск.

Организации по плечу именно огромные объемы, поэтому, не имея чего-то предпочтительного вблизи, не считаются с отдаленностью от дома, оторванностью от семьи. Это скрашивается хорошего уровня бытовыми условиями и неплохой оплатой за свой труд.

В следующем году есть возможность перебраться ближе к Толочину, если удастся выиграть тендер на строительство бетонной дороги второй категории протяженностью 18 километров к строящемуся логистическому центру в поселке Болбасово. Будут работать, если все сложится удачно с получением объекта, параллельно со строительством дороги на Гродно.

Николай Григорьевич то и дело с воодушевлением возвращается к прошлому году, к строительству Минской кольцевой объездной дороги, где был подготовлен к укладке бетона участок протяженностью 3 километра. Им достался один из самых больших объемов, если рассматривать распределенные участки между другими трестами и управлениями.

— Это огромный, титанический труд, — обозревая предстоящие работы, говорит руководитель. — Каждый, кто в нем занят, знает, на что идет. За семь часов рабочего дня в график не вложишься. Люди трудятся по десять и более часов, без выходных. Толочинские дорожники, опытные и умелые специалисты, к этому подготовлены. Приходит и надежная молодая смена. В их числе в возрасте до 30 лет и главный инженер, начальник производственно-технического отдела, мастера и прорабы. Они знают, что и как делать.

Есть им у кого учиться, через чьи знания, опыт и отношение к делу становиться специалистами в своем деле. Заряд профессионализма получают прежде всего от руководителя. Николай Григорьевич прошел путь дорожного строителя через возведение мелиоративных объектов, еще восемь лет работал главным инженером в ДРСУ-147 и уже 17 лет руководит ДСУ-63.

Переход с должности на должность — это всегда упорная учеба, достижение практического опыта, освоение новых технологий. Ему свойственно учиться и у молодых, которые приходят в организацию с самыми современными знаниями.

В коллективе сейчас 300 человек. Прирастают ежегодно, начиная с 2015 года, на 30 — 35 человек. Здесь трудятся 15 почетных дорожников и 4 почетных транспортника. Сам Н. Г. Ящук отмечен нагрудным знаком Почетного дорожника 2-й и 1-й степени.

Эти люди знают всю меру ответственности не только за строительство современных дорог, в их числе и Могилевская, Гомельская автомагистрали, кольцевая вокруг Минска, ныне строящаяся Гродненская, но и деньгам, и средствам, необходимым для создания дорожных артерий. Один километр сданной под ключ автострады первой категории обходится в 2,2 млн. долларов.

Для страны, которая не имеет своих богатых природных ресурсов, это немало. Поэтому дорожники и выходят на эту цифру, огромную для непосвященных в азы дорожного строительства, экономя при этом почти столько же на километре дорог в сравнении с дорожным строительством в России, Германии и других странах. Дороги дают жизнь многим отраслям, они важнейшая ее составляющая.

С нетерпением коллектив ДСУ-63 ждет того дня, когда начнет работать программа дорожного строительства в сельских районах. Она даст толчок развитию села, сделает его привлекательным для молодежи. Восемь километров дорог с асфальтным покрытием они готовы строить ежегодно на Толочинщине, как только будет дан старт появлению качественно новых артерий местного значения.

Комфортно он чувствует себя как депутат райсовета депутатов, когда обращаются люди и что-то делается для них, для города. Его округ — это как раз центр, улица Ленина. Она сегодня вместе с тротуарами отвечает всем необходимым требованиям, современна и удобна. Что-то в ходе подготовки к “Дожинкам-2015″ просили сделать люди к своим домам — депутат тоже прислушивался и помогал. Комплексная спортивная площадка, ее асфальтирование — тоже объект ДСУ-63, как и асфальтирование подъезда и дорожек на территории детского сада №1 г. Толочина.

Словом, когда должностные и депутатские обязанности неотделимы, это сочетание на пользу всем. Н. Г. Ящук этим дорожит, стремясь сделать как можно больше для людей и своего района.

Виктор БИРЮКОВ.

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