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Зима - всё! Фоторепортаж из почти весеннего Гомеля
28.02.2017 18:10 — Новости Культуры | Tut.by
До наступления календарной весны остались считанные часы. Скоро автолюбители достанут летние шины на красивых литых дисках, девушки наденут тонкие колготы, а теплые бесформенные пуховики отправятся на антерсоли. В последний день зимы в областном центре +10°С и присутствие февраля уже совсем не ощущается. Весна
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В последний день зимы в областном центре +10°С и присутствия февраля уже совсем не ощущается.
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