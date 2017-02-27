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Зима - всё! Фоторепортаж из почти весеннего Гомеля

28.02.2017 18:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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До наступления календарной весны остались считанные часы. Скоро автолюбители достанут летние шины на красивых литых дисках, девушки наденут тонкие колготы, а теплые бесформенные пуховики отправятся на антерсоли. В последний день зимы в областном центре +10°С и присутствие февраля уже совсем не ощущается. Весна набирает обороты. Со дня на день социальные сети запестрят первыми весенними фото. Корреспондент TUT.BY прогулялся по городу в котором уже нет никакой зимы.











 
 
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В последний день зимы в областном центре +10°С и присутствия февраля уже совсем не ощущается.

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