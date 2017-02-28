﻿ Белоруска вошла в число лучших фотографов-портретистов по версии Sony World Photography Awards. 21.by
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Белоруска вошла в число лучших фотографов-портретистов по версии Sony World Photography Awards

28.02.2017 23:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белоруска вошла в число 50 лучших фотографов-портретистов по версии Sony World Photography Awards 2017, сообщает БЕЛТА.


Результаты одного из крупнейших мировых конкурсов фотографии обнародованы 28 февраля. В нем приняли участие художники из 183 стран мира и 105 692 фотографии. Работы отбирались в номинациях: «Архитектура», «Культура», «Коллаж», «Движение», «Природа», «Портрет», «Натюрморт», «Стрит-фотография», «Путешествия», «Дикая жизнь».

В категории «Портрет» одной из 50 лучших стала фотограф из Минска Татьяна Цыганова. Фотопортрет дочери Татьяны не остался незамеченным.

Как рассказала Татьяна Цыганова, она занимается портретной фотографией и является победителем многих международных конкурсов. На фотоконкурсе Sony World Photography Awards Татьяна стала commended photographer — рекомендованным фотографом.

 
Теги: Минск
 
 
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В конкурсе приняли участие художники из 183 стран мира и 105 692 фотографии.

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