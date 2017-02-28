Белоруска вошла в число 50 лучших фотографов-портретистов по версии Sony World Photography Awards 2017, сообщает БЕЛТА.





Результаты одного из крупнейших мировых конкурсов фотографии обнародованы 28 февраля. В нем приняли участие художники из 183 стран мира и 105 692 фотографии. Работы отбирались в номинациях: «Архитектура», «Культура», «Коллаж», «Движение», «Природа», «Портрет», «Натюрморт», «Стрит-фотография», «Путешествия», «Дикая жизнь».

В категории «Портрет» одной из 50 лучших стала фотограф из Минска Татьяна Цыганова. Фотопортрет дочери Татьяны не остался незамеченным.

Как рассказала Татьяна Цыганова, она занимается портретной фотографией и является победителем многих международных конкурсов. На фотоконкурсе Sony World Photography Awards Татьяна стала commended photographer — рекомендованным фотографом.