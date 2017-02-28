﻿ Самый известный отель мира закрыли на три года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Самый известный отель мира закрыли на три года

01.03.2017 10:29 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Расположенный в Нью-Йорке отель Waldorf Astoria, который называют самым известным в мире, закрыли на трехлетнюю реконструкцию. Как сообщается на сайте сети Hilton, в которую входит эта гостиница, с 28 февраля она перестала принимать постояльцев.

Отель Waldorf Astoria, Нью-Йорк. Фото: Википедия

Руководить работами по реконструкции будет Пьер-Ив Рошон, ранее работавший над реставрацией парижского отеля Le Bristol и других известных гостиниц.

Как уточняет CPP-Luxury, в будущем большинство из 1,4 тысячи номеров отеля превратится в отдельные апартаменты. Планируется, что в качестве гостиничных номеров после реконструкции будет использоваться лишь от 300 до 500 комнат.

С 2014 года Waldorf Astoria владеет китайская страховая компания Anbang Insurance Group. Управлять отелем в будущем продолжит сеть Hilton.

Современное здание Waldorf Astoria было открыто в 1931 году, однако история гостиницы началась еще в конце XIX века (тогда она располагалась по соседству). В отеле за годы его существования останавливались многие известные постояльцы. Среди них королева Великобритании Елизавета II, Папа римский Павел VI, президент США Герберг Гувер и другие. Певец Фрэнк Синатра прожил в Waldorf Astoria несколько лет. В гостинице были сняты многие голливудские фильмы, в числе которых «Интуиция», «Поездка в Америку» и «Запах женщины». Входит во многие рейтинги лучших отелей мира.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расположенный в Нью-Йорке отель Waldorf Astoria, который называют самым известным в мире, закрыли на трехлетнюю реконструкцию. Как сообщается на сайте сети Hilton, в которую...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Белоруска вошла в число лучших фотографов-портретистов по версии Sony World Photography Awards
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика