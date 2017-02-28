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Европейский вещательный союз основал третье по счету "Евровидение"
01.03.2017 11:02 — Новости Культуры | Tut.by
Европейский вещательный союз (EBU)
Победителей назовет международное жюри, в которое вошли британский композитор Джон Раттер и знаменитая латвийская меццо-сопрано Элина Гаранча. Ведущими «Евровидения» станут композитор Эрик Уайттэйкер, лауреат премии Grammy, и Эва Икстена, ведущий передач LTV о культуре.
Конкурс пройдет в рамках Европейской хоровой олимпиады, на которую в Ригу приедут более 150 хоров.
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Европейский вещательный союз (EBU) объявил о проведении "Евровидения" для любительских хоров (уже третьего по счету - после взрослого и детского).
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