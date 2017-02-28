Европейский вещательный союз (EBU) объявил о проведении «Евровидения» для любительских хоров (уже третьего по счету — после взрослого и детского).

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Конкурс, который получил название «Хор года», пройдет в Риге (Латвия) 22 июля этого года. За победу будут бороться хоры из семи стран (Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Германия и Словения). Каждый из коллективов исполнил произвольную программу в любом жанре продолжительностью шесть минут.

Победителей назовет международное жюри, в которое вошли британский композитор Джон Раттер и знаменитая латвийская меццо-сопрано Элина Гаранча. Ведущими «Евровидения» станут композитор Эрик Уайттэйкер, лауреат премии Grammy, и Эва Икстена, ведущий передач LTV о культуре.

Конкурс пройдет в рамках Европейской хоровой олимпиады, на которую в Ригу приедут более 150 хоров.