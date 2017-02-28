«Белпочта» представила новую упаковку для почтовых отправлений из экоматериала и с национальным орнаментом, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на предприятие

— На новинках почтовой тары нанесены одни из самых распространенных элементов национального орнамента — «звезда» или «солнце» и «весенняя земля», — рассказывает начальник сектора по связям с общественностью и внутренним коммуникациям управления маркетинга РУП «Белпочта» Елена Орлова.

Также в элементах декора присутствует сегмент орнамента с флага Беларуси. В его основе — узор «восходящее солнце», который символизирует благосостояние и богатство, а центральный ромб, изображенный на орнаменте, называют «ключом к счастью».

Новинки почтовой тары представлены в 5 самых востребованных клиентами предприятия размерах: от маленького (165×115×50) до большого (600×320×230). Коробки выполнены из прочного картона, который позволит максимально исключить их повреждение при транспортировке.



Фото предоставлено РУП «Белпочта»