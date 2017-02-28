МИНСК, 1 мар — Sputnik. Имя представителя России на популярном песенном конкурсе "Евровидение-2017" будет названо в ближайшие недели.

Большинство стран уже определились со своими участниками "Евровидения-2017", однако российский Первый канал пока хранит интригу — имя представителя России на музыкальном форуме до сих пор не названо.

Российский отбор на "Евровидение", в отличие от белорусского, закрытый: имя представителя определяет телекомпания, и до оглашения вердикта никакой информации о кандидатурах нет.

Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники ранее называли основными претендентами по участие в "Евровидении-2017" от России финалистов шоу "Голос" Дарью Антонюк и Александра Панайотова, а также Елену Темникову и Нюшу. Впрочем, представители Темниковой и Нюши от этих данных "открестились", а сами Антонюк и Панайотов не комментируют информацию. Фанаты музыкантов уже вовсю агитируют за то, чтобы именно они представляли Россию на конкурсе.

Представители Первого канала ранее заявляли, что "рассматривают абсолютно все кандидатуры" и никаких конкретных имен не называли. Впрочем, решение по представителю РФ на "Евровидении" будет известно уже в ближайшие недели — все страны назовут своих участников к 11 марта. Вероятнее всего, к этой же дате и Первый канал объявит, кто поедет на европейский конкурс с аудиторией в 200 миллионов зрителей от России.

В то же время, ряд деятелей уже призвали Первый канал бойкотировать "Евровидение" — в том числе и депутат Сергей Милонов. Ранее критически об участии России в конкурсе высказывались артист Филипп Киркоров, продюсер Иосиф Пригожин и другие деятели шоу-бизнеса.

В 2016 году Россию на "Евровидении" представлял Сергей Лазарев: артист заручился большинством голосов европейских телезрителей , однако после голосования профессионального жюри занял лишь третье место, уступив Украине и Австралии.

"Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве. Беларусь на популярном конкурсе представит группа Naviband с первой в истории форума песней на белорусском языке.