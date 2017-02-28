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"Не стыдно спросить" у рекордсменки мира по пауэрлифтингу: есть ли место девушке в таком спорте
01.03.2017 14:27 — Новости Культуры | Tut.by
Есть ли место девушкам в пауэрлифтинге и зачем они туда идут, нужна ли женщине штанга и активный набор мышечной массы. Как совместить женственность и силовые тренировки. Узнайте у героини нового
Атлет
Вы можете оставить вопрос для гостьи на форуме под этим анонсом или прислать его на электронный адрес air@tutby.com. Запись программы пройдет в 11.00 в четверг, 2 марта, и будет транслироваться на
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Есть ли место девушкам в пауэрлифтинге и зачем они туда идут, нужна ли женщине штанга и активный набор мышечной массы. Как совместить женственность и силовые...
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