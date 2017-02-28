﻿ "Не стыдно спросить" у рекордсменки мира по пауэрлифтингу: есть ли место девушке в таком спорте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Не стыдно спросить" у рекордсменки мира по пауэрлифтингу: есть ли место девушке в таком спорте

01.03.2017 14:27 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Есть ли место девушкам в пауэрлифтинге и зачем они туда идут, нужна ли женщине штанга и активный набор мышечной массы. Как совместить женственность и силовые тренировки. Узнайте у героини нового выпуска проекта «Не стыдно спросить».

Атлет клуба «РеФорма», одна из сильнейших кроссфитеров страны, финалистка турнира Idol Throwdown 2016 в Москве, участница престижных международных турниров, восходящая звезда кроссфита, чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу Александра Отченашко станет гостьей студии TUT.BY в четверг, 2 марта в 11.00.

Вы можете оставить вопрос для гостьи на форуме под этим анонсом или прислать его на электронный адрес air@tutby.com. Запись программы пройдет в 11.00 в четверг, 2 марта, и будет транслироваться на страницу TUT.BY в социальной сети Facebook, вопросы и комментарии, оставляемые под трансляцией, попадают в эфир

Смотрите также
Навстречу весне. Когда в Беларусь прилетают птицы
Битва баянистов в электричке: шоу-дуэт «Два буслы» против Виталия Воронко

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть ли место девушкам в пауэрлифтинге и зачем они туда идут, нужна ли женщине штанга и активный набор мышечной массы. Как совместить женственность и силовые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Мистер Беларусь" стал актером и сыграл главную роль в украинском сериале "Хороший парень"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика