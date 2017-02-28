Есть ли место девушкам в пауэрлифтинге и зачем они туда идут, нужна ли женщине штанга и активный набор мышечной массы. Как совместить женственность и силовые тренировки. Узнайте у героини нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» .

Атлет клуба «РеФорма» , одна из сильнейших кроссфитеров страны, финалистка турнира Idol Throwdown 2016 в Москве, участница престижных международных турниров, восходящая звезда кроссфита, чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу Александра Отченашко станет гостьей студии TUT.BY в четверг, 2 марта в 11.00.



Вы можете оставить вопрос для гостьи на форуме под этим анонсом или прислать его на электронный адрес air@tutby.com. Запись программы пройдет в 11.00 в четверг, 2 марта, и будет транслироваться на страницу TUT.BY в социальной сети Facebook, вопросы и комментарии, оставляемые под трансляцией, попадают в эфир