﻿ Репетирующий речь в лимузине Трамп "спел" рок-хит и рассмешил пользователей сети. 21.by
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Репетирующий речь в лимузине Трамп "спел" рок-хит и рассмешил пользователей сети

01.03.2017 14:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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В сети посмеялись над президентом США Дональдом Трампом, репетирующим свою речь на заднем сидении лимузина. Ролик был опубликован 28 февраля в Twitter-аккаунте журналиста телеканала NBC Брэдда Джаффи (Bradd Jaffy).

Видео стало вирусным и за один день набрало более 1,9 тысячи лайков и 1,4 тысячи ретвитов.

Пользователи сети принялись фантазировать, о чем на самом деле говорил глава Белого дома. «Величие, бла-бла-бла, высшая лига, бла-бла-бла, победа», — предположил один из них.

«Я достаточно хорош, я достаточно умен, и, черт побери, я нравлюсь людям», — придумал другой.

Некоторым показалось, что Трамп разучивает текст какой-либо песни. «Ничто не длится вечно, и мы с тобой знаем, что чувства могут перемениться. И тяжело держать свечу», — процитировал пользователь ditzkoff текст November Rain американской хард-рок-группы Guns N' Roses.

 
 
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В сети посмеялись над президентом США Дональдом Трампом, репетирующим свою речь на заднем сидении лимузина. Ролик был опубликован 28 февраля в Twitter-аккаунте...

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