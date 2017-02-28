В сети посмеялись над президентом США Дональдом Трампом, репетирующим свою речь на заднем сидении лимузина. Ролик был опубликован 28 февраля в Twitter-аккаунте журналиста телеканала NBC Брэдда Джаффи (Bradd Jaffy).

Check this out. Trump practicing his address in the back of the limo. pic.twitter.com/D7EWrlgZlo — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 1 марта 2017 г.

Видео стало вирусным и за один день набрало более 1,9 тысячи лайков и 1,4 тысячи ретвитов.

Пользователи сети принялись фантазировать, о чем на самом деле говорил глава Белого дома. «Величие, бла-бла-бла, высшая лига, бла-бла-бла, победа», — предположил один из них.

«Я достаточно хорош, я достаточно умен, и, черт побери, я нравлюсь людям», — придумал другой.

Некоторым показалось, что Трамп разучивает текст какой-либо песни. «Ничто не длится вечно, и мы с тобой знаем, что чувства могут перемениться. И тяжело держать свечу», — процитировал пользователь ditzkoff текст November Rain американской хард-рок-группы Guns N' Roses.