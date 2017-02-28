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Репетирующий речь в лимузине Трамп "спел" рок-хит и рассмешил пользователей сети
01.03.2017 14:52 — Новости Культуры | Tut.by
В сети посмеялись над президентом США Дональдом Трампом, репетирующим свою речь на заднем сидении лимузина. Ролик был опубликован 28 февраля в
Видео стало вирусным и за один день набрало более 1,9 тысячи лайков и 1,4 тысячи ретвитов.
Пользователи сети принялись фантазировать, о чем на самом деле говорил глава Белого дома. «Величие, бла-бла-бла, высшая лига, бла-бла-бла, победа», —
«Я достаточно хорош, я достаточно умен, и, черт побери, я нравлюсь людям», —
Некоторым показалось, что Трамп разучивает текст какой-либо песни. «Ничто не длится вечно, и мы с тобой знаем, что чувства могут перемениться. И тяжело держать свечу», —
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В сети посмеялись над президентом США Дональдом Трампом, репетирующим свою речь на заднем сидении лимузина. Ролик был опубликован 28 февраля в Twitter-аккаунте...
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