Государственные СМИ Ирана, транслировавшие 89-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар», закрасили участки тела южноафриканской кинодивы Шарлиз Терон, вышедшей объявить победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».



Для Ирана платье Шарлиз (слева) оказалось слишком открытым. Фото: Reuters

Награду получил иранский режиссер Асгар Фархади за фильм «Коммивояжер», однако 44-летний постановщик вместе с исполнительницей главной роли Таране Алидусти бойкотировал награды, протестуя против политики Дональда Трампа по ограничению на въезд выходцев из семи стран, включая Иран.

При этом, вопреки ранее распространившимся слухам о том, что запрет коснулся лично Фархади, режиссер сообщил, что получил визу.

Вскоре после вступления в должность Трамп временно запретил въезд в США граждан семи стран: Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Это привело к аннулированию 100 тысяч виз, однако позднее федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа на время рассмотрение жалобы на документ.

Одним из пострадавших от ужесточения миграционной политики с тал сирийский оператор Халед Хатиб, который летел в Лос-Анджелес из Стамбула, однако ему было отказано во въезде в США после того, как турецкие власти сочли его документы подозрительными.

В результате награду вместо Фархади и Алидусти получила звукоинженер Ануше Ансари, чей наряд тоже оказался слишком нескромным для иранских цензоров: они «размыли» полоску открытой кожи на теле женщины во фрагменте трансляции, где она произносит победный монолог.

Шарлиз Терон объявляла номинацию вместе с актрисой Ширли Маклейн, известной по австралийской постапокалиптической эпопее «Безумный Макс». В наряде Маклейн иранских цензоров не смутило ничего.

Внимание мировой общественности к «летающей» вместе с Терон ретуши открытых участков ее тела привлекла Масих Алинежад — активистка, противостоящая иранскому закону, обязывающему девочек покрывать свое тело с семи лет.

«Женщины любых религиозных воззрений могут быть высечены и арестованы в Иране лишь за то, что не носят «правильный хиджаб», — сокрушалась активистка в беседе с New York Times, призывая правозащитников со всех концов Земли «громче и четче» осуждать политику Ирана в отношении женского дресс-кода.

В оскароносной иранской ленте речь идет о школьном учителе, который пытается отомстить обидчику, напавшему на его жену в семейном доме.

Помимо «Коммивояжера», на лучший фильм на иностранном языке также номинировались датская военная лента «Моя земля», шведская экзистенциальная комедия «Вторая жизнь Уве», австралийская мелодрама о коренных жителях «Танна» и немецкая гротескная драма «Тони Эрдманн».