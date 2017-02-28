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Дождь и короткие юбки: в Минск пришла весна
01.03.2017 15:21 — Новости Культуры | Tut.by
Первый день весны в Минске выдался теплым и дождливым. Горожане сменили объемные зимние вещи на легкие куртки, девушки достали яркие наряды и аксессуары. Фотограф TUT.BY Дмитрий Брушко прогулялся по минским улицам в поисках первых весенних сюжетов.
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Фотограф TUT.BY Дмитрий Брушко прогулялся по минским улицам в поисках первых весенних сюжетов.
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