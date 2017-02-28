﻿﻿ Дождь и короткие юбки: в Минск пришла весна. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дождь и короткие юбки: в Минск пришла весна

01.03.2017 15:21 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первый день весны в Минске выдался теплым и дождливым. Горожане сменили объемные зимние вещи на легкие куртки, девушки достали яркие наряды и аксессуары. Фотограф TUT.BY Дмитрий Брушко прогулялся по минским улицам в поисках первых весенних сюжетов.


Девушка идет по проспекту Независимости возле ГУМа.

Люди ожидают автобуса на остановке возле здания цирка.

Девушка смотрит в окно из окна троллейбуса.

Мужчина идет по набережной Свислочи.

Женщины поднимаются по лестнице возле торгового дома «На Немиге».

Женщина разговаривает по телефону возле витрины торгового дома «На Немиге».

Мужчина едет на велосипеде на улицы Немига.

Женщина идет под зонтом во время первого весеннего дождя.

Девушка ожидает общественный транспорт на остановке возле торгового дом «На Немиге».

Мама катит ребенка на сумке недалеко от железнодорожного вокзала.

Люди спускаются в подземный переход возле Площади Независимости.

Подземный переход возле Ворот города.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф TUT.BY Дмитрий Брушко прогулялся по минским улицам в поисках первых весенних сюжетов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Иранское телевидение заретушировало тело Шарлиз Терон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика