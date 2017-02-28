Первый день весны в Минске выдался теплым и дождливым. Горожане сменили объемные зимние вещи на легкие куртки, девушки достали яркие наряды и аксессуары. Фотограф TUT.BY Дмитрий Брушко прогулялся по минским улицам в поисках первых весенних сюжетов.



Девушка идет по проспекту Независимости возле ГУМа.



Люди ожидают автобуса на остановке возле здания цирка.



Девушка смотрит в окно из окна троллейбуса.



Мужчина идет по набережной Свислочи.



Женщины поднимаются по лестнице возле торгового дома «На Немиге».



Женщина разговаривает по телефону возле витрины торгового дома «На Немиге».



Мужчина едет на велосипеде на улицы Немига.



Женщина идет под зонтом во время первого весеннего дождя.



Девушка ожидает общественный транспорт на остановке возле торгового дом «На Немиге».



Мама катит ребенка на сумке недалеко от железнодорожного вокзала.



Люди спускаются в подземный переход возле Площади Независимости.



Подземный переход возле Ворот города.