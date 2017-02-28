

Съемки второго сезона шоу «Город» стартуют уже в марте. Участники уникального проекта, который охватил всю Беларусь, вновь окажутся под прицелами телекамер и получат шанс реализовать свои самые смелые идеи по благоустройству города, в котором живут. Попробовать свои силы может каждый житель страны, кому от 18 и выше. Специально для вас организаторы продлили прием заявок до 5 марта!

«Город» — это настоящее шоу и серьезная школа городских проектов, которая учит и дает возможность каждому самому изменить свое городское пространство к лучшему. Более того, наиболее интересные проекты получают финансирование на реализацию своих задумок.

— В шоу «Город», — раскрывает суть продюсер проекта Надежда Илькевич, — мы хотим показать, что вместо того, чтобы жаловаться, мол, все вокруг плохо, лучше взять инициативу в свои руки, проявить смекалку и креатив и сделать первый шаг к улучшению подъезда, двора, улицы и города. В ходе проекта мы обучим, с чего начать, как найти партнеров, как привлечь людей, как взаимодействовать с разными городскими службами и структурами. Нам достаточно только идеи, а дальше — лучшие профессионалы ее доработают и помогут во всем. Мы заинтересованы в том, чтобы реализовались все предложенные проекты.

Гран-при шоу-проекта объявлена поездка в Бразилию, на которую может претендовать абсолютно каждый участник. Посольство Бразилии в Беларуси совместно с организаторами шоу подготовили эксклюзивный маршрут городского активиста. Почему выбрана именно Бразилия? Жители этой страны активно участвуют в преобразовании и развитии своих городов. Путешествие предполагает не только отдых, но и обучение у опытных активистов и авторов крупных инициатив.

Из всех желающих участвовать в телешоу выберут 20 человек, которые пройдут обучение и поборются за финансирование своих инициатив. Для них приготовлены разные испытания, которые пока держатся в секрете, после чего 6 участников отправятся домой выполнять домашние задания, предварительно проработанные с экспертами во главе с Георгием Заборским — архитектором, футурологом, специалистом по городскому развитию. По итогам выполнения домашних заданий трое лучших участников получат финансирование своих проектов.

Стать участником шоу «Город» еще не поздно. Заявки принимаются до 5 марта включительно. Как это сделать? Ничего сложного: очень кратко изложить свою идею, снять о себе трехминутное видео, можно на мобильник — вот, собственно, и все. Подробности — на сайте www.gorodproject.by .

Организаторы проекта — Центр культурного менеджмента (Надежда Илькевич) и продакшн-студия BlackBeastMedia (Александр и Сергей Ефремовы) при поддержке Посольства Бразилии в Беларуси и телеканала «Беларусь-2».

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