

Год культуры передал свою эстафету Году науки. О том, чем пополнилась копилка достижений историко-краеведческого музея за прошлый год, мы попросили рассказать его директора Ирину Николаевну Пикулик:

— Занимались научно-исследовательской деятельностью, вели поиск материалов по истории района, составляли исторические справки по темам “Памятники архитектуры нашего района”, “Известные земляки”, “Из истории населенных пунктов Толочинского района”.

Закончили исследование по третьему направлению экспедиции “Без вести павшие”. Она проводилась в рамках областной поисково-исследовательской экспедиции “Не было безымянных солдат…”. Будет увековечена память защитников Отечества и жертв войны с использованием автоматизированого банка данных “Мемориал”. Установили имена двух солдат, погибших на территории нашего района. Экспозицию исторического зала дополнили витриной о ветеране Великой Отечественной войны, участнике обороны Киева П. Т. Волчке, а также витриной о воинах-интернационалистах.

Приняли участие в III Национальном форуме “Музеи Беларуси” в Могилеве. Довелось тесно пообщаться с министром культуры Борисом Светловым. Его, в частности, заинтересовала наша экспозиция о древнем Друцке.

Фонды музея пополнились на 266 предметов. Это грамоты, благодарности, фотодокументы, монеты. Продолжаем работу по созданию электронного каталога музейных коллекций.

Музей в прошлом году посетили 4907 человек. Провели 126 экскурсий, в том числе и выездные на транспорте заказчика на Друцкое городище, 48 массовых мероприятий — музейно-педагогических занятий со школьниками, презентаций выставок. Нас посещали организованные туристические группы из Сенно, Орши, Витебска.

В выставочном зале прошли 15 выставок и презентаций. Популярностью пользовались выставки “Мир оптических иллюзий”, “Время ангелов”, фотовыставка Дмитрия Ивченко “В дороге”, этнографическая “Таинственный ручник”, “Солдаты, которые выполняли приказ”, выставка живых тропических насекомых и другие. Наше учреждение приняло участие в съемках документального фильма “Эффект Колобанова”, в телепрограмме “Сила веры”.

На этот год в планах продолжение сбора научной информации для экологического пространства на базе зала “Природа и человек”, информации по теме “Знаменитые люди Толочинщины”. Стоит задача пополнить фонды музея почти на три сотни предметов, продолжить формирование этнографической, археологической, нумизматической коллекций, дополнить экспозиции этнографического зала по темам обработка льна и соломоплетению.

Запланированы и тематические выставки — этнографическая из фондов музея “Истории из сундучка”, по истории нумизматики “Деньги — зеркало истории”, камнерезных и ювелирных изделий “Мир камня” и др.

Юлия КАПРАНОВА.

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