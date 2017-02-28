МИНСК, 1 мар — Sputnik. Седьмой сезон популярного телесериала "Игра престолов" выйдет на экраны в июле, заявил в интервью изданию The Independent исполнитель одной из ролей в саге Лиам Каннингем.

"Игра престолов" — сверхпопулярный сериал телекомпании HBO. Сага снята по серии романов Джорджа М. Мартина "Песнь льда и пламени", в центре сюжета — борьба разных кланов за власть в вымышленных Семи королевствах.

Предыдущие сезоны "Игры престолов" выходили в апреле, однако из-за задержки со съемками седьмой решили перенести на лето. Более подробной информации создатели саги еще не раскрывали.

"Это июль сейчас, я думаю. Будет и кое-какое особенное событие в этом году к премьере", — рассказал Каннингем журналистам.

Актер, исполняющий роль сира Давоса, напомнил о том, что в седьмом сезоне будет лишь семь серий — зато создатели обещают сконцентрироваться на их качестве. Последний же сезон "Игры престолов" начнут снимать уже осенью, на экраны он выйдет в 2018 году.

Большинство поклонников телесериала до сих пор гадают, чем же закончится "Игра престолов". Так как сериал уже опережает издание романов Мартина, до сих пор о финале истории знает только сам писатель и создатели постановки — однако все они держат сюжет в строжайшей тайне.