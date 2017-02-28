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Актер назвал дату премьеры седьмого сезона "Игры престолов"
01.03.2017 16:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Седьмой сезон популярного телесериала "Игра престолов" выйдет на экраны в июле, заявил в интервью изданию
"Игра престолов" — сверхпопулярный сериал телекомпании HBO. Сага снята по серии романов Джорджа М. Мартина "Песнь льда и пламени", в центре сюжета — борьба разных кланов за власть в вымышленных Семи королевствах.
Предыдущие сезоны "Игры престолов" выходили в апреле, однако из-за задержки со съемками седьмой решили перенести на лето. Более подробной информации создатели саги еще не раскрывали.
"Это июль сейчас, я думаю. Будет и кое-какое особенное событие в этом году к премьере", — рассказал Каннингем журналистам.
Актер, исполняющий роль сира Давоса, напомнил о том, что в седьмом сезоне будет лишь семь серий — зато создатели обещают сконцентрироваться на их качестве. Последний же сезон "Игры престолов" начнут снимать уже осенью, на экраны он выйдет в 2018 году.
Большинство поклонников телесериала до сих пор гадают, чем же закончится "Игра престолов". Так как сериал уже опережает издание романов Мартина, до сих пор о финале истории знает только сам писатель и создатели постановки — однако все они держат сюжет в строжайшей тайне.
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Исполнитель одной из ролей в популярном сериале пообещал, что к премьере создатели "Игры престолов" подготовили "что-то особенное".
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