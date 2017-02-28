﻿ "Самадзейны Пікасо". В частную коллекцию продали картину минской школьницы. 21.by
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"Самадзейны Пікасо". В частную коллекцию продали картину минской школьницы

01.03.2017 17:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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В феврале в cтоличном Доме картин проходила выставка «Я Моне Я Шишкин Я Малевич», куда принимали произведения всех желающих. Юная минская художница Женя Ключник выставлялась впервые и сразу продала свою работу.


8-летняя Женя Ключник, автор картины «Портрет девушки». Фото: семейный архив

Как рассказали TUT.BY организаторы выставки, произведение «Портрет девушки» за 55 рублей (чуть менее 30 долларов) приобрела посетительница галереи. Это был подарок мужу, которому понравилась эта картина.

8-летняя Женя всего полгода занимается в художественной студии «Каляки-Маляки». Это частная студия, которой руководит педагог Наталья Неборская. Она позволяет детям рисовать в самых разных техниках, а также там, где им удобно (например, на стенах). Благодаря этому творчество детей никто не ограничивает.


Покупательница с картиной «Портрет девушки», которую она купила

Наталья Неборская отнесла на выставку несколько работ своих учеников. Произведение 8-летней девочки сразу отметил писатель и художник Адам Глобус. «Самадзейны Пікасо. Геніяльна проста. Але гэта дзіцячыя малюнкі», — заявил он во время осмотра выставки. Искусствовед Лариса Филькенштейн отметила, что «этот портрет вполне мог бы быть работой абстракциониста, который сохранил непосредственное, детское восприятие формы».

В комментарии TUT.BY искусствовед Ольга Клип отметила, что в Беларуси вообще нечасто покупают картины, которые выставляются на выставках. Что касается работы Жени Ключник, это единственный случай на ее памяти, чтобы покупатели заинтересовались картиной ребенка.

 
 
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В феврале в Минске проходила выставка "Я Моне Я Шишкин Я Малевич", куда принимали произведения всех желающих. Юная минская художница Женя Ключник выставлялась...

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