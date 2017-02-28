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Голосуй за наших: началось онлайн-голосование за участников "Ты супер!"

01.03.2017 17:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь запустило онлайн-голосование за участниц вокального проекта "Ты супер!" на телеканале НТВ Дарью Чернову и Анастасию Кравченю.

Голосуй за наших: началось онлайн-голосование за участников "Ты супер!"
© Sputnik / Виктор Толочко
Дарья Чернова: атмосфера дружеская, но уже чувствуется конкуренция

Голосование на портале Sputnik Беларусь будет открыто до 26 мая,  свой голос в поддержку юных вокалисток может отдать любой желающий. По итогам голосования на всех сайтах Sputnik ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших наибольшее число голосов, получат  возможность рассказать о конкурсных выступлениях и исполнить любимые композиции на радио Sputnik.

В своем первом выступлении на конкурсе "Ты супер!" белоруска Даша Чернова представила зрителям и судьям проекта легендарную композицию "Беловежская пуща" из репертуара ансамбля "Песняры". Выступление белорусской конкурсантки смотрите на видео.

По итогам выступления Даши свои голоса за нее отдали все четыре тренера проекта. Сама конкурсантка в интервью Sputnik отметила, что когда вышла на сцену, то потеряла самоконтроль, а пришла в себя только после того, как спела песню.

Выступление второй белорусской участницы шоу "Ты супер!" Анастасии Кравчени можно будет увидеть в последующих выпусках. Для первого появления на конкурсной сцене Анастасия выбрала песню из репертуара Кристины Агилеры, с которой связывает непростой период в своей жизни.

"Я не пела полтора года, думала, что все, вокал в сторону, и вот получилась возможность попасть в такой огромный международный конкурс, и это самая мощная песня, которая есть в моем репертуаре", — рассказала Анастасия Кравченя в интервью Sputnik.

Следить за успехами белорусских конкурсанток, их подготовкой к выступлениями и знакомством с мастерами эстрады  можно в рубрике "Ты супер!" на сайте Sputnik Беларусь и в соцсетях.  Пользователи социальных сетей также могут поддержать участников шоу пожеланиями успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik Беларусь девушкам по их возвращении на родину.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусских участниц проекта "Ты супер!" на НТВ Дарью Чернову и Анастасию Кравченю можно поддержать с помощью онлайн-голосования на сайте Sputnik Беларусь.

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