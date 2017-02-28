МИНСК, 1 мар — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь запустило онлайн-голосование за участниц вокального проекта "Ты супер!" на телеканале НТВ Дарью Чернову и Анастасию Кравченю.



© Sputnik / Виктор Толочко Дарья Чернова: атмосфера дружеская, но уже чувствуется конкуренция

Голосование на портале Sputnik Беларусь будет открыто до 26 мая, свой голос в поддержку юных вокалисток может отдать любой желающий. По итогам голосования на всех сайтах Sputnik ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших наибольшее число голосов, получат возможность рассказать о конкурсных выступлениях и исполнить любимые композиции на радио Sputnik.

В своем первом выступлении на конкурсе "Ты супер!" белоруска Даша Чернова представила зрителям и судьям проекта легендарную композицию "Беловежская пуща" из репертуара ансамбля "Песняры". Выступление белорусской конкурсантки смотрите на видео .

По итогам выступления Даши свои голоса за нее отдали все четыре тренера проекта. Сама конкурсантка в интервью Sputnik отметила, что когда вышла на сцену, то потеряла самоконтроль, а пришла в себя только после того, как спела песню.

Выступление второй белорусской участницы шоу "Ты супер!" Анастасии Кравчени можно будет увидеть в последующих выпусках. Для первого появления на конкурсной сцене Анастасия выбрала песню из репертуара Кристины Агилеры, с которой связывает непростой период в своей жизни.

"Я не пела полтора года, думала, что все, вокал в сторону, и вот получилась возможность попасть в такой огромный международный конкурс, и это самая мощная песня, которая есть в моем репертуаре", — рассказала Анастасия Кравченя в интервью Sputnik.

Следить за успехами белорусских конкурсанток, их подготовкой к выступлениями и знакомством с мастерами эстрады можно в рубрике "Ты супер!" на сайте Sputnik Беларусь и в соцсетях. Пользователи социальных сетей также могут поддержать участников шоу пожеланиями успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik Беларусь девушкам по их возвращении на родину.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.