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Голосуй за наших: началось онлайн-голосование за участников "Ты супер!"
01.03.2017 17:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь запустило онлайн-голосование за участниц вокального проекта "Ты супер!" на телеканале НТВ Дарью Чернову и Анастасию Кравченю.
© Sputnik / Виктор Толочко
Голосование на портале
В своем первом выступлении на конкурсе "Ты супер!" белоруска Даша Чернова представила зрителям и судьям проекта легендарную композицию "Беловежская пуща" из репертуара ансамбля "Песняры". Выступление белорусской конкурсантки
По итогам выступления Даши свои голоса за нее отдали все четыре тренера проекта. Сама конкурсантка в интервью Sputnik отметила, что когда вышла на сцену, то потеряла самоконтроль, а пришла в себя только после того, как спела песню.
Выступление второй белорусской участницы шоу "Ты супер!" Анастасии Кравчени можно будет увидеть в последующих выпусках. Для первого появления на конкурсной сцене Анастасия выбрала песню из репертуара Кристины Агилеры, с которой связывает непростой период в своей жизни.
"Я не пела полтора года, думала, что все, вокал в сторону, и вот получилась возможность попасть в такой огромный международный конкурс, и это самая мощная песня, которая есть в моем репертуаре", — рассказала Анастасия Кравченя в интервью Sputnik.
Следить за успехами белорусских конкурсанток, их подготовкой к выступлениями и знакомством с мастерами эстрады можно в рубрике "Ты супер!" на сайте Sputnik Беларусь и в соцсетях. Пользователи социальных сетей также могут поддержать участников шоу пожеланиями успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik Беларусь девушкам по их возвращении на родину.
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Белорусских участниц проекта "Ты супер!" на НТВ Дарью Чернову и Анастасию Кравченю можно поддержать с помощью онлайн-голосования на сайте Sputnik Беларусь.
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