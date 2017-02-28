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В гродненском кинотеатре планируют транслировать мировые театральные премьеры

01.03.2017 19:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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В гродненском кинотеатре планируют проводить прямые трансляции мировых театральных премьер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП «Гроднооблкиновидеопрокат».

В старейшем кинотеатре Гродно «Красная звезда» стартовал проект «Театр HD».

— Это новый проект, который представляет интерес для поклонников театрального искусства. В Гродно есть кукольный и драматический театры, однако нет возможности привезти сюда известнейшие театральные постановки мира. Поэтому мы предложили проводить киновечера, на которых демонстрируем такие постановки в записи. Если идея окажется популярной, то будет организовывать прямые трансляции мировых премьер. Посмотреть их можно и по телевизору, но большой экран позволяет максимально приблизиться к эффекту театра, — пояснил генеральный директор «Гроднооблкиновидеопроката» Юрий Алексей.

Для показа выбирают наиболее известные и красивые постановки, как правило, современные, с участием звезд мирового масштаба.

— Два пробных мероприятия показали интерес зрителей. В марте на киноэкране продемонстрируем спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Ричард II», балет «Спящая красавица» и оперу Джузеппе Верди «Набукко, — рассказал собеседник.

 
Теги: Гродно
 
 
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В старейшем кинотеатре Гродно "Красная звезда" стартовал проект "Театр HD".

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