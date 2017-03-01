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Картина Густава Климта продана на аукционе Sotheby's почти за 60 млн долларов
02.03.2017 08:58 — Новости Культуры | Tut.by
Полотно Bauerngarten («Сельский сад») австрийского живописца Густава Климта было продано в Лондоне за 47,97 млн фунтов стерлингов (59,3 млн долларов). Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s, где в среду, 1 марта, состоялись вечерние торги произведениями искусства, созданными в стилях импрессионизма и модернизма.
По утверждению Sotheby’s, это третья по величине сумма, отданная за картину, за всю историю торгов предметами живописи в Европе, проведенных разными аукционными домами.
Организаторы уверены, что Bauerngarten является одной из лучших работ, которые вообще когда-либо выставлялись на торги.
Во вторник аналогичные вечерние торги состоялись на площадке главного конкурента Sotheby’s — аукционного дома Christie’s. Самым дорогим лотом на них стала картина Поля Гогена «Дом», проданная за 20,3 млн фунтов стерлингов (более 25 млн долларов).
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Полотно Bauerngarten ("Сельский сад") австрийского живописца Густава Климта было продано в Лондоне за £47,97 млн ($59,3 млн). Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, где в среду, 1...
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