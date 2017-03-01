Французский художник Абраам Пуэншеваль устроил перформанс, проведя неделю внутри каменного блока весом 12 тонн в парижском музее современного искусства Palais de Tokyo.

44-летнего француза по его воле замуровали в камне 22 февраля. Он провел семь дней, сидя в вырубленной в форме его тела пробоине внутри известняковой глыбы высотой 2,5 метра и диаметром 1,6 метра.

При себе у художника были запасы воды, сушеного мяса и супов. За экспериментатором могли наблюдать посетители музея при помощи инфракрасной камеры. Некоторые разговаривали с ним, например рассказывали о себе.

French extreme artist #AbrahamPoincheval locks himself inside a stone for a week. Curious? Visit and talk to him at @PalaisdeTokyo in Paris pic.twitter.com/jkzi1BceDv — China Xinhua News (@XHNews) 28 февраля 2017 г.

Как сообщает агентство Reuters, после освобождения в среду, 1 марта, под аплодисменты посетителей художник признался, что в общем и целом чувствовал себя в каменном заточении нормально, но иногда его охватывало чувство потери реальности, когда он не понимал, где находится. Целью эксперимента было ощутить связь живой и неживой природы.

В 2014 году Пуэншеваль провел 13 дней внутри чучела медведя, находящегося в «Музее охоты и природы» в Париже. Художник, по его словам, решил понять, что чувствует этот хищник во время спячки. Он также прожил 20 дней в убежище под землей как человек каменного века.

Абраам Пуэншеваль — не первый человек, который проводит такого рода эксперименты над собой, изучая возможности собственного организма. Так, в 2010 году израильский маг Хези Даян поставил новый мировой рекорд, проведя 64 часа в ледяном кубе, установленном на площади в Тель-Авиве. Тогда он превзошел достижение знаменитого иллюзиониста Дэвида Блэйна, который в 2000 году провел в ледяном кубе 62 часа.

Блэйн же отличился и другими экспериментами — в 2006 году он неделю прожил в аквариуме, а в 2003 году в течение 44 дней находился в плексигласовой капсуле, подвешенной на берегу Темзы. За время испытания Блэйн не принимал пищи, только пил воду. В 2002 году он почти 35 часов простоял на колонне высотой 24 метра — без еды, воды и сна.