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Опра Уинфри задумалась об участии в президентских выборах из-за Трампа

02.03.2017 11:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американская телеведущая Опра Уинфри больше не исключает своего участия в президентских выборах в США — после избрания Дональда Трампа.


В интервью телеканалу Bloomberg она заявила, что победа Трампа на выборах, несмотря на отсутствие у него политического опыта, заставило ее задуматься о возможности выставить собственную кандидатуру.

63-летняя телезвезда, которая на прошедших выборах поддерживала соперницу Трампа Хиллари Клинтон, ранее отмахивалась от любых вопросов о своих политических амбициях.

Однако теперь она намекнула, что ее позиция уже не так категорична.

«Я никогда даже не рассматривала подобную возможность», — сказала она, отвечая на вопрос об участии в выборах.

Ведущий Bloomberg, указывая на Трампа, заметил: «Ясно, что не нужно иметь опыта в правительстве, чтобы быть избранным на пост президента».

«Вот и я так думала, — продолжила Уинфри. — Я думала: «О боже, у меня нет опыта, я недостаточно много знаю». А теперь я думаю: «О!..»

На протяжении 25 лет Опра была ведущей популярнейшего в США ток-шоу, которое так и называлось «Шоу Опры Уинфри». Она является одной из самых узнаваемых публичных фигур как в США, так и в других странах. Ее состояние, по оценкам Forbes, составляет около 3 млрд долларов, что делает ее 30-й богатейшей женщиной Соединенных Штатов.

В прошлом году во время избирательной кампании Дональд Трамп заявлял, что не отказался бы от кандидатуры Опры Уинфри на пост вице-президента в случае своей победы.

В последние месяцы появлялись слухи о возможности участия сразу нескольких знаменитостей в следующей президентской гонке. Президентские амбиции среди прочего приписывали основателю соцсети Facebook Марку Цукербергу, рэпперу Канье Уэсту и главе Disney Бобу Айгеру.

 
 
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Американская телеведущая Опра Уинфри больше не исключает своего участия в президентских выборах в США - после избрания Дональда Трампа.

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