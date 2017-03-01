Лондонский аукцион Christie’s провел 28 февраля и 1 марта три аукциона, на которых продавались работы импрессионистов и современных художников.



Марк Шагал

Среди произведений, выставленных на продажу, были и работы нашего соотечественника, родившегося в Витебске. Наиболее высоко коллекционеры оценили картина Марка Шагала «Голова лошади»: она была продана за сумму, несколько превышающую 1 миллион долларов.

Марк Шагал. «Голова лошади». Фото: christies.com

«Обнаженная с букетом» была продана за 931 тысячу долларов, «Пара и светильник» — за 752 тысячу долларов, «Желтый петух в небе над Вансом» — за 483 тысячи долларов.

Более скромно был оценен рисунок «Мексиканская серенада», созданный на бумаге гуашью и акверелью. Ее оценили в 228 тысяч долларов.