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Выпускники, президент и тунеядцы: самые популярные видео TUT.BY за март

02.03.2017 12:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Самыми смотрибельными видео, которые сделал TUT.BY в феврале, стали трансляция с «Марша рассерженных белорусов», подборка самых ярких цитат Александра Лукашенко из «Большого разговора», ответы на вопросы наших пользователей от врача-проктолога в новом выпуске «Не стыдно спросить» и сверхпозитивное видео со встречи выпускников.

Если вы что-то пропустили, посмотрите сегодня!

В Минске прошел неожиданно массовый «Марш рассерженных белорусов»

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Топ-5 цитат Александра Лукашенко из «Большого разговора»

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О геморрое, полипах и проблемах со стулом. На вопросы пользователей TUT.BY ответил проктолог

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Выпускники со стажем — школьникам: Держитесь правды и друг друга

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«2−3 тысячи на улице — верхушка айсберга, а айсберг большой». Дискуссия о протесте тунеядцев

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
Теги: Минск
 
 
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Самыми смотрибельными видео, которое сделал TUT.BY в феврале, стали трансляция с "Марша рассерженных белорусов", подборка самых ярких цитат Александра Лукашенко из...

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