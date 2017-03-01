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Экстравагантную коллекцию костюмов создали крупские школьники

02.03.2017 12:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белорусский, украинский и даже болгарский. Экстравагантную коллекцию костюмов по национальным нарядам создали крупские школьники под руководством профессиональной вышивальщицы. На пошив понадобилось три месяца.

Никаких проблем со средствами у них нет: отличное помещение с огромными окнами — много пространства и света, все необходимые материалы: иглы, нити, ткань — в наличии. Как это нередко бывает, сложнее с вдохновением. Однако трудолюбивые школьницы под руководством мастерицы-вышивальщицы Оксаны Коваль уже точно знают: итог стоит того, чтобы приложить определенные усилия.

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Автор этнографической коллекции костюмов признается: хотелось создать нечто народное и близкое и одновременно модно-современное. Источником вдохновения стали национальные славянские уборы: не только белорусский или соседние украинский и русский. В основе нарядов — и польские, и словацкие, и болгарские мотивы. Некоторые детали воссоздавали по историческим документам, рисункам и фотоснимкам.

Коллекцию отшивали не для продажи. Сами школьницы с удовольствием красуются в красивых нарядах на конкурсах, концертах и других мероприятиях. Даже сделали свой собственный модный показ. Не исключено, что так для кого-то начнется и будущая профессия.

А сейчас Оксана Коваль с подопечными работает над обновлением коллекции. В ней появятся не только платья в пол, но и блузы, жилетки, юбки, фартуки с национальными мотивами. Демонстрацию новой коллекции планируют приурочить к летним праздникам.

 
 
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Источником вдохновения стали национальные славянские уборы: не только белорусский или соседние украинский и русский.

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