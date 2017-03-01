Американский портал BuzzFeed заставил актеров Бенедикта Камбербэтча и Бенедикта Вонга произносить свои имя и фамилию с боксерской капой во рту. Артисты справились с заданием, правда, не смогли удержаться от смеха.

Кроме того, Камбербэтч и Вонг попытались спеть с капой во рту песню Бейонсе Single Ladies.

Видеоэксперименты получили вирусную популярность. Только в Facebook ролики набрали в общей сложности больше 1,3 миллиона просмотров.