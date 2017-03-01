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Народный календарь на март. Сороки и день весеннего равноденствия
02.03.2017 13:40 — Новости Культуры | Tut.by
Март наступил, но каким будет месяц, да и вся весна, можно судить по погоде в отдельные дни. Народный календарь уделяет много внимания перелетным птицам, таянию снега и особо выделяет два дня — день весеннего равноденствия и народному празднику Сороки. Все подробности в нашем видео.
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Март наступил, но каким будет месяц, да и вся весна, можно судить по погоде в отдельные дни. Народный календарь уделяет много внимания перелетным птицам, таянию...
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