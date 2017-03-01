Март наступил, но каким будет месяц, да и вся весна, можно судить по погоде в отдельные дни. Народный календарь уделяет много внимания перелетным птицам, таянию снега и особо выделяет два дня — день весеннего равноденствия и народному празднику Сороки. Все подробности в нашем видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!