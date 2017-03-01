Если посмотреть на список лент, где так или иначе появляется один из ключевых супергероев Marvel, то нынешнее явление Логана народу — уже девятое по счету. В двух картинах(речь о фильмах«Люди Икс. Начало. Росомаха» и«Росомаха. Бессмертный») когтистому мутанту доставались сольные партии.«Логан» станет для Хью Джекмана заключительной супергеройской арией.

К завершению истории Росомахи авторы подошли со всей ответственностью и сказали уверенное нет подростковому рейтингу PG-13(согласно системе Американской киноассоциации) , а выдали на-гора кино с брутальным и практически взрослым рейтингом R — лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на сеанс только в сопровождении родителей или их законных представителей. На наших просторах требования еще более жесткие — 18 + .

По мнению кинокритиков, уже успевших посмотреть«Логана», лента действительно получилась очень жесткой и мрачной. Хихоньки да хахоньки остались где-то далеко позади. В фильме хватает самоиронии по отношению даже к самим комиксам.«Там на три четверти — брехня. В реальном мире люди умирают», — говорит Логан в официальном трейлере.

Главный лейтмотив — время беспощадно. В том числе и по отношению к супергероям. Мутации наделили Логана кроме удивительной ловкости и силы способностью к регенерации, которая позволяет ему выживать даже после самых тяжелых ранений. Но годы берут свое. И в«Логане» перед нами Росомаха на пенсии. Уже не такой быстрый, не такой сильный и совсем не бессмертный.

Но тени прошлого в виде очередных злодеев находят героя и разворачивают охоту за теми немногими, кто по-настоящему близок Логану. И ему приходится принять этот бой.

В общем, как говаривал поседевший герой Арнольда Шварценеггера в пятом«Терминаторе»:«Я старый, но не бесполезный». И если«Терминатор. Генезис» смотришь с тоской исключительно из уважения к Арнольду, то«Логан“ наверняка сможет увлечь не только харизмой Хью Джекмана, но и вменяемым сюжетом.

Премьера картины состоялась 17 февраля 2017 года на Берлинском кинофестивале.

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