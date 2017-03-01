

XVIII Ассамблея деловых кругов “От взаимопонимания к взаимодействию” прошла 1 марта в Минске. Участникам ассамблеи был представлен проект Национальной платформы бизнеса-2017. Окончательный текст, подготовленный с учетом предложений участников мероприятия, будет отправлен главе государства, руководству Совета Министров и Администрации Президента, должностным лицам всех министерств и ведомств. На мероприятии обсуждены приоритетные направления совершенствования делового климата Беларуси, улучшение позиции страны в международных рейтингах, основные вызовы для экономики и предпринимательства в 2017 году, повышение эффективности диалога бизнеса и власти, динамика цифровой трансформации экономики и другие актуальные вопросы.

НИ ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА-2017 НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ ГОСОРГАНОВ

“Все идеи, изложенные в Национальной платформе бизнеса-2017, найдут своего хозяина в лице регулятора, отраслевого государственного органа — мы выстраиваем матрицу, в которой прописаны и ответственные, и сроки. Приложим все усилия, чтобы в этом году без внимания не осталось ни одно предложение бизнеса, содержащееся в платформе”, — сказал министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Многие предложения Национальной платформы бизнеса совпали с мерами, которые запланировало реализовать правительство и Национальный банк.

“Это говорит о том, что мы — Минэкономики, органы-регуляторы во всех чувствительных для бизнеса вопросах — с одной стороны, и сам бизнес — с другой, в целом смотрим в одном направлении”, — констатировал министр.

Владимир Зиновский подчеркнул, что Национальная платформа бизнеса-2017 — особенная, так как каждое предложение было обсуждено на общественно-консультативных советах государственных органов, ответственных за реализацию регулярной политики в соответствующей сфере деятельности.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СФОРМУЛИРУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО КОНЦА МАРТА

“Совсем недавно глава государства поставил задачу по упрощению административных процедур для бизнеса. Создана рабочая группа, которую возглавляет глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Идет интенсивная работа. К концу марта рабочая группа должна представить на рассмотрение главы государства нормативный акт, где будет отражено, как, каким образом и что мы будем изменять”, — отметил Владимир Зиновский.

Министр назвал три основные задачи, которые стоят перед рабочей группой. Это сокращение административной нагрузки на бизнес, применение законодательства по декриминализации экономических рисков, адекватность наказания неправомерным деяниям, которые совершает бизнес.

ЛЮБАЯ ПРОВЕРКА БИЗНЕСА ДОЛЖНА УПРЕЖДАТЬ НАРУШЕНИЯ

“Излишние проверки, которые приводят к плохим последствиям, не дают нормально работать бизнесу, должны быть исключены. Любая проверка, на наш взгляд, должна упреждать нарушения, а не бить, как говорится в народе, по хвостам, когда уже административное нарушение совершено”, — сказал министр экономики Владимир Зиновский.

Он приветствовал отмену проверочной деятельности бизнеса Министерством по чрезвычайным ситуациям. “Очень хорошо, что отменены проверки. Тем более что ответственность все равно несет бизнес”, — подчеркнул министр.

По его словам, Министерство здравоохранение также идет навстречу, уже сокращены требования к предприятиям общественного питания. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело мораторий на проверки торговой инспекцией.

МИНЭКОНОМИКИ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА РАЗВИТИЕ СЕКТОРА МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

“Задача текущего года и последующих лет — обеспечение прироста экономики за счет новых высокотехнологичных и эффективных производств. Однако нужно признать, что до настоящего времени не обеспечены формирование пятого и шестого техноукладов. И так дальше продолжаться не может. Мы делаем ставку на развитие сектора малых инновационных предприятий”, — отметила замминистра экономики Ирина Костевич.

По ее словам, есть поручение правительства по созданию правовых условий для облегчения доступа частного бизнеса к созданным за бюджетные средства научно-техническим разработкам.

Она рассказала, что в 1980-е годы в США было принято решение безвозмездной передачи научно-технической продукции в частные руки при условии ее коммерциализации внутри страны и недопущения перепродажи прав на нее за рубеж.

Ирина Костевич также констатировала необходимость глубокой работы по всему сектору госпредприятий, начиная от жестких бюджетных ограничений, разделения функций регулятора и собственника и заканчивая вопросами управления бизнес-активами, ответственностью принятия решений.

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ДЛЯ МСП БУДЕТ СОЗДАН В 2018 ГОДУ

“Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса в 2018 году будет создан. Сегодня Минэкономики серьезно работает с бизнесом над разработкой Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Именно Национальная платформа бизнеса — 2017 года — то ядро, которое ляжет в основу стратегии”, — отметила Ирина Костевич.

Также, по ее словам, в следующем году будет создан информационный портал для предпринимателей. “Это будет портал для вас, чтобы вы в любое время суток в течение 24 часов могли зайти и получить ту информацию, которая вам необходима для создания и ведения бизнеса”, — сказала замминистра, обращаясь к предпринимателям.

КОСТЕВИЧ О ПРИНЦИПЕ ВВОДА НОВЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ БИЗНЕСА: ОДНУ ВВОДИШЬ — ДВЕ ОТМЕНЯЕШЬ

“Подготовлен проект указа по упрощению административных процедур, в котором заложен принцип: одну вводишь — две отменяешь. Это правило, которое будет устанавливаться для государственных органов. Это не ноу-хау — это принцип, который действует в ряде стран и получил положительную практику”, — сказала Ирина Костевич.

На 1 января 2017 года в Беларуси действуют 787 административных процедур. “Страна проводила серьезную работу по административным процедурам: в 2012 году вышло постановление, количество процедур было 575. За эти годы мы приросли почти на 200 процедур. За 2016 — начало 2017 года отменена 41 административная процедура, 17 упрощено, — рассказала Ирина Костевич. — Но за это время введено 37 новых административных процедур в рамках реализации международных договоров и принятых законодательных актов. При этом введение новых процедур трудно назвать необоснованным”.

Ирина Костевич констатировала, что внесено предложение по сокращению 21 и упрощению 13 процедур. “Ждем предложений, книга предложений еще не закрыта”, — обратилась замминистра к бизнесу.

НОВЫЙ ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ПЕРЕДОВЫМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ

“На рассмотрение депутатов внесен проект закона “О несостоятельности и банкротстве”. Он направлен на создание условий для реструктуризации и оздоровления предприятий либо управляемой ликвидации проблемных предприятий, повышения гарантий возврата инвестиций. Сейчас документ готовится к первому чтению, и мы надеемся, что по результатам двух чтений страна получит закон о банкротстве, который будет отвечать всем передовым мировым практикам”, — подчеркнула замминистра экономики Ирина Костевич.

Ирина Костевич отметила, что в Беларуси выработаны новые инструменты и механизмы реализации экономической политики на пятилетку.

“В первую очередь речь идет о повышении эффективности управления экономикой — оптимизации численности и функций государственного аппарата, создании “компактного” правительства, совершенствовании отношений собственности”, — пояснила она.

Вторым направлением станет раскрепощение деловой инициативы, совершенствование контрольной деятельности и создание реальных условий по улучшению ведения бизнеса.

Третье направление — снижение ставок по кредитам банков в увязке со снижением инфляции в экономике к концу 2020 года до 5%. “Это окажет стимулирующее влияние не только на инвестиционную активность, но и на финансовое состояние организаций. Ставка рефинансирования к 2020 году составит 7 — 9% годовых, ставка по новым кредитам банков в национальной валюте составит 9 — 11% годовых”, — рассказала замминистра.

Четвертым направлением Ирина Костевич назвала создание полноценного финансового рынка с новыми возможностями для финансирования — корпоративные облигации, проектное кредитование, размещение акций на международных фондовых биржах при помощи иностранных депозитарных расписок.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ В БЕЛАРУСИ С 2018 ГОДА

Прошел первое чтение проект закона “О нормативно-правовых актах”, которым предусмотрено внедрение оценки регулирующего воздействия на бизнес. “В 2018 год мы вступим с полноценной нормативно-правовой базой по проведению оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов”, — подчеркнула Ирина Костевич.

Замминистра отметила, что оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов на ведение бизнеса является одним из важных инструментов дальнейшего совершенствования осуществления предпринимательской деятельности.

ОЦЕНКУ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В БЕЛАРУСИ

“Нам предстоит ввести не только оценку регулирующего воздействия, но и оценку фактического воздействия нормативно-правовых актов”, — отметила Ирина Костевич.

По ее словам, в 2018 году начнет функционировать единый реестр административных процедур, где будет собрана вся информация об административных процедурах, с которыми приходится сталкиваться бизнесу. В настоящее время в электронном виде можно пройти около 110 административных процедур. К 2020 году доля административных процедур, осуществить которые можно в электронном виде, должна составить не менее 75%.

В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТМЕНИТЬ ТРИ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

“Серьезная функция регулятора выполняется государством через выдачу лицензий. По поручению правительства государственные органы внесли предложения по упрощению лицензируемых видов деятельности. В Беларуси отменяется три лицензируемых вида деятельности в области связи и восемь упрощается”, — отметила Ирина Костевич.

Она добавила, что этого недостаточно для совершенствования законодательства по упрощению лицензионных требований. “Резервы еще есть”, — считает Ирина Костевич.

По словам замминистра, бизнес предлагает отменить лицензирование юридических консультаций, посреднические услуги в сделках с недвижимостью, оказание психологической помощи и некоторые другие. “Предстоит серьезный диалог органов госуправления с бизнесом по нахождению согласованной позиции по отмене либо упрощению ряда лицензионных требований”, — сказала Ирина Костевич.

МАРТ ВЫСТУПАЕТ ЗА УПРОЩЕНИЕ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В МАЛЫХ ГОРОДАХ

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович рассказал, что МАРТ подготовлен проект указа, касающийся упрощения работы бизнеса в малых городах в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. “Там выделены определенные условия, при которых ИП или юрлица попадают под действие указа. Мы обсудили это с государственными органами, не со всеми нашли понимание. Продолжаем процесс обсуждения”, — отметил министр.

По его мнению, развивать конкуренцию посредством упрощения ведения бизнеса в малых городах необходимо для того, чтобы раскрепостить инициативу.

“Есть прецедент — агроэкотуризм. За десять лет с 30 агроэкоусадеб мы имеем более 2 тыс. Это тот индикатор, который говорит, что в обществе есть заинтересованность, возможность образовывать предприятия, работать, решать вопрос самозанятости”, — подытожил Владимир Колтович.

МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ПРЯМОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ

“Мы предлагаем исключить прямое государственное регулирование всех производителей товаров. Но взамен мы внедрим методы антимонопольного регулирования по установлению фактов недобросовестного поведения предприятий, занимающих доминирующее положение”, — отметил Владимир Колтович.

По словам министра, МАРТ прорабатывает вопрос межобластных поставок и создания единого экономического пространства в стране. “Этот вопрос имеет ряд составляющих. Причем решение одной задачи зачастую приводит к тупику по решению других не менее важных тем. Сейчас мы работаем над анализом товарных рынков молока, мяса. Конечно, здесь нет быстрых ответов. Но мы должны двигаться к тому, чтобы фермер, СПК мог реализовывать сырье туда, где это выгодно, а не туда, куда его расписал председатель исполкома”, — считает Владимир Колтович.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ПЯТЬ ЛЕТ БУДЕТ РАЗРАБОТАНА В БЕЛАРУСИ В 2017 ГОДУ

“Главной задачей этого года является создание программы развития конкуренции на пять лет. На текущей неделе будет внесено распоряжение премьер-министра о создании рабочей группы, куда войдут представители бизнес-сообществ и госорганов по подготовке этой программы”, — сказал Владимир Колтович.

По его словам, суть программы будет заключаться в том, чтобы активное содействие развитию конкуренции в стране стало приоритетным направлением деятельности правительства, органов власти и местного самоуправления. “Данный документ должен закрепить два основных правила деятельности власти и бизнеса. Первое — это запрет на введение или сохранение ограничений, создающих дискриминационные условия по всем видам экономической деятельности. Второе — запрет на необоснованное вмешательство в свободное функционирование товарных рынков, издание нормативных актов или решений, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции”, — пояснил Владимир Колтович.

Положение дел в реальном секторе Беларуси и прогнозируемые тенденции в мировой экономике не оставляют иного пути кроме как создания конкурентных рынков во всех основных сегментах экономики.

“В этой связи МАРТ как координатор работает над совершенствованием нормативной базы. За шесть месяцев были изменены более 700 нормативно-правовых актов, кроме того внесен проект закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Он сейчас находится в Палате представителей”, — рассказал министр.

БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ПОЛНОСТЬЮ УЙТИ ОТ ПЕРЕКРЕСТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ЛЕТ

“Одна из глобальных задач экономики — ликвидация перекрестного субсидирования. Собственно, это цена экономики и здоровое, нормальное функционирование реального сектора. Перспектива ее достижения реальная — ставится задача в течение 2-3 лет уйти от перекрестного субсидирования”, — отметил Владимир Колтович.

Перекрестное субсидирование — ситуация, при которой в целях защиты граждан тарифы на коммунальные услуги для населения устанавливаются в пониженном размере. Финансовая нагрузка по субсидированию населения перекладывается на предприятия, реальный сектор экономики.

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ МЕРЫ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

“Что касается необходимости либерализации бухгалтерского учета, то такая работа ведется. Мы уже можем предложить ряд мер, среди них расширение перечня случаев, при которых первичный учетный документ, подтверждающий выполнение работ и оказание услуг, может быть составлен подрядчиком и заказчиком единолично”, — пояснил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Среди других мер, по словам Дмитрия Кийко, предоставление организациям возможности при внутреннем перемещении товарно-материальных ценностей между местами хранения в пределах организации использовать самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов. Кроме того, предлагается предоставить организациям возможность применения факсимиле при подписании первичных учетных документов, используемых для целей бухгалтерского учета при налогообложении, а также установить единообразный порядок бухгалтерского и налогового учета.

В 2017 году планируется подготовить ряд мер и по развитию, либерализации фондового рынка и рынка страховой деятельности.

“При этом вопрос стимулирования предпринимательской деятельности остается актуальным — Минфин готов вести активный диалог и в данном направлении”, — констатировал он.

По материалам БелТА .

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