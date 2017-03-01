Последний день февраля стал самым теплым днем минувшей зимы. По словам синоптиков, в целом вся нынешняя зима была теплой. Температура каждого из трех зимних месяцев оказалась выше средних многолетних значений.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В общем средняя за зиму температура воздуха по Могилевской области составила -4°С. Это на два градуса выше климатической нормы.

Самым морозным днем стало 7 января, когда температура воздуха опустилась до отметки -26,9°С в Могилеве. Самым же теплым оказалось 28 февраля: в последний день зимы термометры показали +9,9°С.

Что же касается предварительного прогноза на первые дни календарной весны, то пришедшая в регион оттепель продолжится, морозов не ожидается, а дневные температуры воздуха по области составят от +4 до +9 градусов.