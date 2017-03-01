﻿ Брэд Питт после развода начал общаться с Дженнифер Энистон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Брэд Питт после развода начал общаться с Дженнифер Энистон

02.03.2017 16:28 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник журнала People подтвердил предположения многих из тех, кто пристально следит за жизнью голливудских звезд: после разрыва с Анджелиной Джоли Брэд Питт снова начал общаться со своей первой женой, Дженнифер Энистон.


Источник, близкий к Питту, подтвердил, что актеры обмениваются текстовыми сообщениями и поддерживают дружеские отношения. «Они друзья и часто переписываются», — говорит собеседник журнала.

Питт и Энистон развелись в 2005 году после пяти лет брака. Их брак затрещал по швам годом ранее, когда актер встретил на съемочной площадке боевика «Мистер и миссис Смит» Анджелину Джоли. Спустя год последовал развод, на фоне которого в таблоидах появились фотографии с уединенного отдыха Питта, Джоли и ее старшего приемного сына Мэддокса. В многочисленных интервью Энистон рассказывала о своих страданиях из-за измены мужа. При этом Питт и Джоли настаивали на том, что их отношения сложились уже тогда, когда оба были свободны от брачных обязательств. Дженнифер Энистон тяжело переживала развод с Питтом. После сообщений о разводе Питта с Джоли актриса в общении со СМИ заметила, что это событие было ожидаемым.

Собеседник US Weekly, близкий к Энистон, говорит, что Питту пришлось приложить немалые усилия, чтобы раздобыть номер бывшей жены и поздравить ее с 48-м днем рождения 11 февраля. «Брэд сказал ей, что ему непросто приходится во время развода, и они обменялись несколькими сообщениями с воспоминаниями о прошлом», — говорит источник журнала.

В свою очередь, People утверждает, что «Питту не пришлось прыгать через обруч, чтобы найти номер Дженнифер», поскольку они друзья и спокойно общаются.

Звезда сериала «Друзья», которая два года назад вышла замуж за Джастина Теру, провела свой день рождения в Мексике. Пара улетела туда на частном самолете, чтобы отпраздновать день рождения и заодно день святого Валентина. Как утверждается, Теру не смутил телефонный разговор жены с ее бывшим. «Он знает, что Дженнифер просто хочет быть хорошей», — говорит источник.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Источник журнала People подтвердил предположения многих из тех, кто пристально следит за жизнью голливудских звезд: после разрыва с Анджелиной Джоли Брэд Питт снова...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Минувшая зима в Могилевской области была самой теплой за последние годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика