Источник журнала People подтвердил предположения многих из тех, кто пристально следит за жизнью голливудских звезд: после разрыва с Анджелиной Джоли Брэд Питт снова начал общаться со своей первой женой, Дженнифер Энистон.





Источник, близкий к Питту, подтвердил, что актеры обмениваются текстовыми сообщениями и поддерживают дружеские отношения. «Они друзья и часто переписываются», — говорит собеседник журнала.

Питт и Энистон развелись в 2005 году после пяти лет брака. Их брак затрещал по швам годом ранее, когда актер встретил на съемочной площадке боевика «Мистер и миссис Смит» Анджелину Джоли. Спустя год последовал развод, на фоне которого в таблоидах появились фотографии с уединенного отдыха Питта, Джоли и ее старшего приемного сына Мэддокса. В многочисленных интервью Энистон рассказывала о своих страданиях из-за измены мужа. При этом Питт и Джоли настаивали на том, что их отношения сложились уже тогда, когда оба были свободны от брачных обязательств. Дженнифер Энистон тяжело переживала развод с Питтом. После сообщений о разводе Питта с Джоли актриса в общении со СМИ заметила, что это событие было ожидаемым.

Собеседник US Weekly , близкий к Энистон, говорит, что Питту пришлось приложить немалые усилия, чтобы раздобыть номер бывшей жены и поздравить ее с 48-м днем рождения 11 февраля. «Брэд сказал ей, что ему непросто приходится во время развода, и они обменялись несколькими сообщениями с воспоминаниями о прошлом», — говорит источник журнала.

В свою очередь, People утверждает, что «Питту не пришлось прыгать через обруч, чтобы найти номер Дженнифер», поскольку они друзья и спокойно общаются.

Звезда сериала «Друзья», которая два года назад вышла замуж за Джастина Теру, провела свой день рождения в Мексике. Пара улетела туда на частном самолете, чтобы отпраздновать день рождения и заодно день святого Валентина. Как утверждается, Теру не смутил телефонный разговор жены с ее бывшим. «Он знает, что Дженнифер просто хочет быть хорошей», — говорит источник.