Открытый региональный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и цимбалах «Палескія музыкі» собрал в Пинском колледже искусств более сотни молодых талантов со всей области. Участие в нем приняли и учащиеся детских школ искусств Прибужья.

Артистизм, виртуозность и отношение к музыке – вот главные критерии, которыми руководствовалось жюри при оценке юных музыкантов. Конкурс «Палескiя музыкi» проводится для выявления юных дарований, развития их творческих способностей, повышения уровня исполнительского мастерства и популяризации народных инструментов. Очень приятно, что среди победителей были и наши музыканты.

Успешно выступили на конкурсе учащиеся Домачевской детской школы искусств. Диплом I степени в младшей группе исполнителей на баяне завоевала Александра Ярошук (учитель Лариса Яшина) из филиала д. Знаменка, диплом III степени в младшей группе исполнителей на аккордеоне достался Карине Назарук (учитель Екатерина Блошук) из филиала д.Томашовка. Грамотами за участие и исполнительское мастерство награждены Ангелина Мельничук из Домачевской детской школы искусств (баян, учитель Елена Терешко) и Полина Жукович (цимбалы, учитель Людмила Ракович, концертмейстер Юлия Мовшук) из Мухавецкой детской школы искусств. Поздравляем и желаем новых творческих побед.

Галина МАКОВЕЦКАЯ, методист РМЦ