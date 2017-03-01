В городском парке к последнему масленичному дню установили малые архитектурные формы, изготовленные руками работников предприятий «Брестского городского ЖКХ», пишет «Вечерний Брест».



Фото: Оксана Козляковская

По левую сторону «Театра эстрады» появился декоративный столб, на котором сидит манекен человека. Эта композиция отсылает к конкурсу «Достань приз», который проводится на площадке поблизости.





Композицию парку подарило «ЖРЭУ Бреста». По правую сторону «Театра эстрады» «Брестводоканал» установил декоративный фонарь.





Еще один фонарь со скамейкой, созданный работниками «Брестского ДЭП», появился недалеко от острова влюбленных. Рядом уже есть скамейка с сердцем и дерево для замочков. Новая инсталляция гармонично вписывается в любовную тематику этого места и дополняет ее. Детскую площадку теперь украшает паровозик от «Брестского котельного хозяйства». Инсталляция очень заинтересовала маленьких посетителей парка. У озера недалеко от кафе «Росинка» на берегу примостились три лебедя, которых соорудили работники Брестского мусороперерабатывающего завода. В ближайшее время рядом высадят клумбу, и это место будет радовать глаз отдыхающих. А рядом с аттракционом «Марс» стоит мельница, которую установили работники парка. Новые архитектурные композиции будут украшать парк круглый год, без перерыва на зиму.



Фото: Оксана Козляковская