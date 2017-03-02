Музей «Берестье» был открыт 2 марта 1982 года на месте археологических раскопок, проводившихся с 1968 года под руководством профессора Петра Лысенко, пишет «Брестская газета».





Во время раскопок были выявлены десятки деревянных построек XI — XIII вв., уличные мостовые, ограждения, многочисленные предметы материальной культуры того времени. Общая площадь раскопок достигла 1800 кв. м. Высокая концентрация на сравнительно небольшой территории хорошо сохранившихся построек позволила создать уникальный музей.

Возведенный специальный павильон из бетона, стекла и анодированного алюминия размером 40×60 м внешне напоминает древнее жилище и пласты земли, «открывающие» город того времени.

Основой экспозиции музея является раскоп. На глубине 4 м находится часть ремесленного квартала — 28 деревянных жилых и хозяйственных построек XIII в., 2 уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей. Культурный слой толщиной до 7 м и высокая влажность позволили сохранить многие из построек на 5−9 венцов, некоторые даже на 12 венцов, что является большой редкостью. Здания — наземные однокамерные квадратные в плане сооружения, срубленные в простой угол из круглых бревен хвойных пород — поставлены глухими стенами к продольной улице, в 3−4 ряда между поперечными, на расстоянии 40 — 60 см друг от друга. Дверные проемы прорубались от 3−4-го венца снизу вверх на высоту 6−7 венцов, окна высотой в 1−2 венца размещались почти под самой крышей. Двускатные крыши накрывались колотыми досками. Фундаментом служили подкладки под углы домов или остатки предыдущих построек.

Напомним, уже этой весной планируется начать реконструкцию музея «Берестье». Его обновят в рамках подготовки к 1000-летию Бреста. Планируется, что работы будут завершены к 2019 году. Реконструкция будет проведена в несколько этапов. В нынешнем году на ремонт музея потребуется 644 тысяч рублей.

С момента открытия археологического музея его посетили более 3,2 млн туристов из-за рубежа и различных регионов Беларуси. Только в прошлом году в «Берестье» побывали около 54,5 тысяч человек.