МИНСК, 3 мар — Sputnik. Автором текста Тотального диктанта-2017 стал российский писатель Леонид Юзефович — писатель, сценарист, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов.

Известность к Юзефовичу пришла в нулевые после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. С детективным романом "Казароза" в 2002 Юзефович вышел в финал "Русского Букера", а за роман "Журавли и карлики" стал лауреатом премии "Большая книга". В минувшем году писателя отметили премиями "Национальный бестселлер" и "Большая книга" за документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Тотальный диктант начался как студенческая инициатива Новосибирского государственного университета в 2004-м и вырос за эти года до большого международного проекта. Белорусы, к примеру, в минувшем году писали Тотальный диктант уже на 6 площадках: в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Мозыре. В нынешнем году количество участников опять возросло.

"514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран. Причем Литва и Исландия напишут диктант впервые", — рассказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.