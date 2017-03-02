Брестский чулочный комбинат подготовил сразу два подарка женщинам к 8 марта. На предприятии выпустили лимитированные серии продукции, упакованные в стильные консервные банки и брендированные шкатулки.



Фото: ОАО «Брестский чулочный комбинат»

Сюрприз женщинам на предприятии готовили в условиях строжайшей секретности. До последнего дня о том, что БЧК подготовил к 8 марта знали лишь пятеро работников предприятия. Директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович рассказал TUT.BY, что идея с упаковкой носков в консервные банки планировалась, как парная: мужчинам на 23 февраля и женщинам к 8 марта.





Женские «консервованные носки» будут с сюрпризами. Во-первых, в банки закатали восемь видов продукции и покупатель не будет знать, товар с каким рисунком ему попадется. Кроме того в каждой таре будет конфетка и открытка с индивидуальным пожеланием.

«На дне каждой банки, под носками лежит стикер с пожеланием, которое часто говорят мужчины и очень хотят слышать женщины. Все пожелания в форме „Будь …“ Мы выбрали восемь самых значимых по нашему мнению слов, которые важны для каждой женщины. В итоге у нас получилось к 8 марта 8 носков и 8 волшебных слов», — отметил Сергей Жевнерович.

Женские носки в банках также выпустили ограниченным тиражом в 3 тысячи экземпляров. В фирменные магазины предприятия они попадут в субботу, 4 марта. К слову покупатели оценили идею БЧК с «консервной упаковкой» — мужские консервы разобрали в первые дни продаж.

Однако на этом предприятие не остановилось. Помимо носков в консервных банках БЧК выпустил 500 стильных деревянных шкатулок, в каждой из которых аккуратно упакованы шесть пар женских носов, перевязанных цветными ленточками.





«И банки и шкатулки будут продаваться только в наших фирменных магазинах, 50 шкатулок будет в сети одного крупного розничного оператора», — отметил собеседник.



