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"От оппозиции". Космонавт и несостоявшийся руководитель Беларуси. Владимиру Коваленку - 75
03.03.2017 10:07 — Новости Культуры | Tut.by
Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Владимир Коваленок празднует свой 75-летний юбилей. TUT.BY вспомнил не только космическую одиссею нашего земляка, но и его непродолжительную политическую карьеру.
Владимир Коваленок родился 3 марта 1942 года в деревне Белое Крупского района Минской области. Там провел детские и школьные годы. В 1963-м он закончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в военно-транспортной авиации. В 1967 году был зачислен в отряд космонавтов.
Коваленок трижды покидал Землю (1977, 1978, 1981) и провел на орбите в общей сложности 217 дней. Вопросы журналистов о Боге в космосе космонавт всегда считал глупыми, на ремарки об инопланетянах
Коваленок сыграл не последнюю роль в политических событиях начала 1990-х годов. В 1990 году в Беларуси впервые прошли выборы депутатов республиканского парламента на альтернативной основе. В Верховный Совет ХII созыва попали и демократически настроенные депутаты. Среди них был и Владимир Коваленок.
18 мая 1990 года прошли в парламенте прошли выборы председателя Верховного Совета. На этот пост баллотировались три человека: Николай Дементей, который представлял Коммунистическую партию, Станислав Шушкевич, на которого делали ставку демократы, а также Коваленок.
Как утверждал экс-министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко, задача Коваленка заключалась в том, чтобы «оттянуть голоса тех, для кого Шушкевич был слишком оппозиционным». Свою задачу космонавт выполнил. Первый тур не выявил победителя: Дементею не хватило для победы всего одного голоса. Но во втором туре, куда вышли Дементей и Шушкевич, первый победил (набрав 51% голосов) и стал спикером. Высокий результат Шушкевича (36,4%), помог ему занять пост первого вице-спикера. В 1991 году, после поражения ГКЧП, он возглавит парламент и в конце концов подпишет Беловежские соглашения. Уточним, что в своих мемуарах Дементей категорично заявил, что никогда не подписал бы этот документ.
Но Коваленок попал в белорусскую историю не только благодаря этому факту. После поражения ГКЧП начала свою работу сессия Верховного Совета. Как пишет в своей книге «Дзевяноста першы» политик Сергей Наумчик, на второй день сессии Коваленок, который возвращался в парламент после обеда, подошел к людям, собравшимся на площади, взял у них бело-красно-белый флаг, тогда не являвшийся государственным, и принес его в зал.
25 августа бывший космонавт призвал коллег поддержать требования депутатов от БНФ, которые настаивали на отставке Дементея и также на том, чтобы придать Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона. Именно тогда Коваленок в первый и последний раз представился: «От оппозиции». В результате парламент получил нового спикера, а Декларация получила новый статус. Второе решение де-факто означало провозглашение независимости Беларуси.
Впрочем, делать из Коваленка оппозиционного политика все-таки не стоит. Тот же Наумчик приводит в своей книге эпизод, когда после путча о своем намерении подать в отставку заявил премьер-министр Вячеслав Кебич. Сам Наумчик считал это не более чем тактическим маневром. Но показателен факт: Коваленок сразу стал убеждать премьер-министра передумать. Мол, кто же еще разбирается в экономике как не Кебич. И премьер сразу капитулировал, согласившись остаться.
В 1992 году космонавт неожиданно сложил с себя депутатские полномочия и перебрался в Россию, возглавив Военно-воздушную академию имени Жуковского. Его политические амбиции никуда не исчезли. На выборах Государственной думы 1995 года Коваленок входил в первую тройку федерального списка Партии экономической свободы, которую возглавлял Константин Боровой (также в списке была уроженка Баранович Валерия Новодворская). Но уже после регистрации Коваленок вышел из списка и, судя по всему, посвятил свою жизнь авиации и космонавтике.
Сейчас 75-летний Коваленок живет в Москве, является президентом Федерации космонавтики России.
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Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза генерал-полковника авиации Владимир Коваленок празднует свой 75-летний юбилей. TUT.BY вспомнил не только космическую...
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