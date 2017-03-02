Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Владимир Коваленок празднует свой 75-летний юбилей. TUT.BY вспомнил не только космическую одиссею нашего земляка, но и его непродолжительную политическую карьеру.



Владимир Коваленок (слева) в зале заседаний внеочередной 6-й сессии Верховного Совета БССР XII созыва. 1991. Фото: А. Кушнер

Владимир Коваленок родился 3 марта 1942 года в деревне Белое Крупского района Минской области. Там провел детские и школьные годы. В 1963-м он закончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в военно-транспортной авиации. В 1967 году был зачислен в отряд космонавтов.

Коваленок трижды покидал Землю (1977, 1978, 1981) и провел на орбите в общей сложности 217 дней. Вопросы журналистов о Боге в космосе космонавт всегда считал глупыми, на ремарки об инопланетянах отвечал , что ничто живое в космосе, кроме космонавтов, не живет, а к космическому туризму и сегодня белорус относится скептически — мол, какой космический туризм, когда не уделяется должное внимание исследованию природных ресурсов Земли в глобальном и планетарном масштабе.

Фото Владимира Коваленка с борта космического корабля «Союз-25» с дарственной надписью Зачистской средней школе Борисовского района, в которой он учился. 1977. Фото: Ю. Сергеенко, А. Добрицкий

Коваленок сыграл не последнюю роль в политических событиях начала 1990-х годов. В 1990 году в Беларуси впервые прошли выборы депутатов республиканского парламента на альтернативной основе. В Верховный Совет ХII созыва попали и демократически настроенные депутаты. Среди них был и Владимир Коваленок.

18 мая 1990 года прошли в парламенте прошли выборы председателя Верховного Совета. На этот пост баллотировались три человека: Николай Дементей, который представлял Коммунистическую партию, Станислав Шушкевич, на которого делали ставку демократы, а также Коваленок.



Владимир Коваленок с матерью и бабушкой. 1981. Фото: В. Марционко

Как утверждал экс-министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко, задача Коваленка заключалась в том, чтобы «оттянуть голоса тех, для кого Шушкевич был слишком оппозиционным». Свою задачу космонавт выполнил. Первый тур не выявил победителя: Дементею не хватило для победы всего одного голоса. Но во втором туре, куда вышли Дементей и Шушкевич, первый победил (набрав 51% голосов) и стал спикером. Высокий результат Шушкевича (36,4%), помог ему занять пост первого вице-спикера. В 1991 году, после поражения ГКЧП, он возглавит парламент и в конце концов подпишет Беловежские соглашения. Уточним, что в своих мемуарах Дементей категорично заявил, что никогда не подписал бы этот документ.

Но Коваленок попал в белорусскую историю не только благодаря этому факту. После поражения ГКЧП начала свою работу сессия Верховного Совета. Как пишет в своей книге «Дзевяноста першы» политик Сергей Наумчик, на второй день сессии Коваленок, который возвращался в парламент после обеда, подошел к людям, собравшимся на площади, взял у них бело-красно-белый флаг, тогда не являвшийся государственным, и принес его в зал.

25 августа бывший космонавт призвал коллег поддержать требования депутатов от БНФ, которые настаивали на отставке Дементея и также на том, чтобы придать Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона. Именно тогда Коваленок в первый и последний раз представился: «От оппозиции». В результате парламент получил нового спикера, а Декларация получила новый статус. Второе решение де-факто означало провозглашение независимости Беларуси.



Жители Молодечно встречают хлебом-солью Владимира Коваленка. 1983. Фото: М. Асаевич

Впрочем, делать из Коваленка оппозиционного политика все-таки не стоит. Тот же Наумчик приводит в своей книге эпизод, когда после путча о своем намерении подать в отставку заявил премьер-министр Вячеслав Кебич. Сам Наумчик считал это не более чем тактическим маневром. Но показателен факт: Коваленок сразу стал убеждать премьер-министра передумать. Мол, кто же еще разбирается в экономике как не Кебич. И премьер сразу капитулировал, согласившись остаться.

В 1992 году космонавт неожиданно сложил с себя депутатские полномочия и перебрался в Россию, возглавив Военно-воздушную академию имени Жуковского. Его политические амбиции никуда не исчезли. На выборах Государственной думы 1995 года Коваленок входил в первую тройку федерального списка Партии экономической свободы, которую возглавлял Константин Боровой (также в списке была уроженка Баранович Валерия Новодворская). Но уже после регистрации Коваленок вышел из списка и, судя по всему, посвятил свою жизнь авиации и космонавтике.

Сейчас 75-летний Коваленок живет в Москве, является президентом Федерации космонавтики России.



Владимир Коваленок в мастерской белорусского скульптора Ивана Миско. 1997. Фото: М. Жилинская