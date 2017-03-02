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Шикарный ледоход на Днепре в Орше
03.03.2017 10:19 — Новости Культуры | Tut.by
Шикарный ледоход наблюдали 2 марта жители Орши. Как говорят горожане, такого не было последние лет 25,
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Внимание! В настоящее время происходит постепенное вскрытие рек, наиболее интенсивное — на реках на юге Беларуси. В ледяном покрове увеличились полыньи и закраины, отмечается вода на льду. На водоемах пока наблюдается сплошной ледяной покров. Однако выходить на лед опасно: его структура меняется, местами лед потемнел и тает.
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Такого ледохода на Днепре оршанцы не видели почти 25 лет.
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