﻿ Стас Михайлов - для любимой. Перед 8 Марта продают сертификаты на билеты "Славянского базара". 21.by
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Стас Михайлов - для любимой. Перед 8 Марта продают сертификаты на билеты "Славянского базара"

03.03.2017 10:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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В продажу поступили сертификаты на покупку билетов на программы «Славянского базара в Витебске», сообщили в дирекции фестиваля.

Одновременно с началом продаж билетов на фестивальные проекты в Летнем амфитеатре 17 февраля стартовала реализация подарочных сертификатов номиналом 10, 20, 30, 50 и 100 рублей.

«Сертификаты можно приобрести в кассах города и у билетного оператора kvitki.by, а также на сайте фестиваля. При покупке в фирменных кассах и за безналичный расчет сертификат упаковывают в конверт. Наиболее востребованы номиналы 20 и 50 рублей. Есть заказы на корпоративные подарки к 8 Марта. Мы к ним готовы, как, в принципе, к любым объемам заявок», — отметили в дирекции форума.

Обменять подарочные сертификаты на билеты можно будет до 19 июля включительно в кассах Витебска, Гомеля и Минска.

XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 17 июля (дополнительные мероприятия состоятся 11−12 и 18−19 июля). Программа концертов в Летнем амфитеатре — по ссылке.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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