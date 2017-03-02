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Бутусов объявил о распаде "Ю-Питера"

03.03.2017 10:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Рок-группа «Ю-Питер», основанная музыкантом Вячеславом Бутусовым, завершила свою деятельность. Сообщение об этом появилось на сайте коллектива.


Вячеслав Бутусов. Фото: Википедия

«Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда», — написал Бутусов. В планах музыканта — новый проект в честь 35-летия рок-коллектива Nautilus Pompilius и набор новой команды.

Коллектив «Ю-Питер» был создан Бутусовым совместно с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном в 2001 году. До этого Бутусов был лидером группы Nautilus Pompilius. Коллектив существовал с 1982 по 1997 год, после распада воссоединялся четыре раза.

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Рок-группа "Ю-Питер", основанная музыкантом Вячеславом Бутусовым, завершила свою деятельность. Сообщение об этом появилось на сайте коллектива.

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