|
Бутусов объявил о распаде "Ю-Питера"
03.03.2017 10:40 — Новости Культуры | Tut.by
Рок-группа «Ю-Питер», основанная музыкантом Вячеславом Бутусовым, завершила свою деятельность. Сообщение об этом
«Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда», — написал Бутусов. В планах музыканта — новый проект в честь 35-летия рок-коллектива Nautilus Pompilius и набор новой команды.
Коллектив «Ю-Питер» был создан Бутусовым совместно с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном в 2001 году. До этого Бутусов был лидером группы Nautilus Pompilius. Коллектив существовал с 1982 по 1997 год, после распада воссоединялся четыре раза.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рок-группа "Ю-Питер", основанная музыкантом Вячеславом Бутусовым, завершила свою деятельность. Сообщение об этом появилось на сайте коллектива.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии