Рок-группа «Ю-Питер», основанная музыкантом Вячеславом Бутусовым, завершила свою деятельность. Сообщение об этом появилось на сайте коллектива.



Вячеслав Бутусов. Фото: Википедия

«Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда», — написал Бутусов. В планах музыканта — новый проект в честь 35-летия рок-коллектива Nautilus Pompilius и набор новой команды.

Коллектив «Ю-Питер» был создан Бутусовым совместно с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном в 2001 году. До этого Бутусов был лидером группы Nautilus Pompilius. Коллектив существовал с 1982 по 1997 год, после распада воссоединялся четыре раза.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

