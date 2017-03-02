Где: кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4
Когда: 3 марта, 19.00
Гродненцы смогут на экране кинотеатра увидеть «Спящую красавицу» в постановке балетной труппы Большого театра. В главной роли — прима-балерина Ольга Смирнова. Со зрелищностью этого балета мало что может сравниться, не зря «Большой Балет» именно им отмечал открытие Исторической сцены после реконструкции.
Инсценировка Олега Жюгжды по мотивам Гетэ — это один из камерных спектаклей Театра кукол, на котором никогда не бывает свободных мест. В главной роли гость из драмтеатра Александр Шелкоплясов. Сценографию создал известный гродненский художник Александр Сильванович.
Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» приглашает на новое, веселое, музыкальное представление для всех, кому надоели скука и холод.
Вечер-концерт «Когда в душе звучит весна…»
Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 3 марта, 19.00
Гродненская областная научная библиотека приглашает на вечер-концерт «Когда в душе звучит весна…», приуроченный к Международному женскому дню. В большом зале облдрамтеатра будут звучать лучшие романсы, шлягеры и золотые хиты. Ведущий концерта — главный режиссер театра Геннадий Мушперт.
Monatik — певец, композитор, автор песен, музыкант, аранжировщик, поэт, мультиинструменталист, танцор, саунд-продюсер. Работает в жанре pop, new disco, indie pop, sinthpop.
Выставка-ярмарка «Казюки»
Где: ул. Советская
Когда: 4 марта, 12.00−15.00
Традиционная выставка-ярмарка Казюки превратит центр Гродно в город мастеров. У ремесленников из Беларуси, Польши и Литвы можно будет приобрести предметы, выполненные в самых разных техниках народного творчества из кожи, шерсти, стекла, соломки, ткани, бисера, металла, дерева, пластики и других материалов.
Ярмарка «Казюки» проводится в Гродно ежегодно в память о святом-покровителе молодежи, мастеров и ремесленников — святом Казимире, который умер 4 марта 1484 года именно в нашем городе.
Вечер камерной музыки «Музыкальные диалоги»
Где: Новый замок, ул. Замковая, 22
Когда: 4 марта, 17.00
Гости из Польши Ольга Аникей (фортепиано) и Роман Хоффман (виолончель) исполнят произведения Шумана, Бетховена, Прокофьева
Арт-вечер RedArt «Рисуем Шагала»
Где: Гриль-бар «Хани Кабани», БЛК, 50
Когда: 5 марта, 13.00
На вечеринке RED ART написать собственную картину за два часа сможет даже тот, кто раньше совсем не рисовал. Организаторы предоставляют все, что нужно: художника, холст, краски, кисти, бокал напитка и даже халат. На этот раз участники создадут копию «В сумерках» Марка Шагала. Обязательна предварительная запись по тел. +375−29−789−26−62.
Мастер-класс «Птичка для мамы»
Где: Go-Go pizza, ул. Маркса, 10
Когда: 5 марта, 15.00
Арт-Студия Катерины Забелиной приглашает творческих детей от 7 лет и их родителей на мастер-класс по рисованию. На акварельной бумаге тоненькими кисточками участники нарисуют птичку колибри и оформят ее в рамочку. Это будет прекрасный подарок для мамы или бабушки на 8 марта. Телефоны для записи: (МТС, Viber) +375 29 7 859 598, (Velcom) +375 29 9 698 094.
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