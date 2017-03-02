﻿ Казюки, балет в кино и Шагал своими руками. Куда пойти в Гродно в выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Казюки, балет в кино и Шагал своими руками. Куда пойти в Гродно в выходные

03.03.2017 10:38 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В эти выходные гродненцы могут увидеть балет на экране кинотеатра, встретить весну вместе с «Белыми Росами», отпраздновать Казюки или сделать для себя копию картины Шагала.

TheatreHD: балет «Спящая красавица»

Где: кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4

Когда: 3 марта, 19.00

Гродненцы смогут на экране кинотеатра увидеть «Спящую красавицу» в постановке балетной труппы Большого театра. В главной роли — прима-балерина Ольга Смирнова. Со зрелищностью этого балета мало что может сравниться, не зря «Большой Балет» именно им отмечал открытие Исторической сцены после реконструкции.


Фото: theatrehd.ru

Спектакль «Фауст. Сны»

Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1

Когда: 3 и 4 марта, 19.00

Инсценировка Олега Жюгжды по мотивам Гетэ — это один из камерных спектаклей Театра кукол, на котором никогда не бывает свободных мест. В главной роли гость из драмтеатра Александр Шелкоплясов. Сценографию создал известный гродненский художник Александр Сильванович.


Фото: vk.com/grodnolyalka

Музыкальное представление «Весна зиме не помеха»

Где: ул. Соломовой, 58

Когда: 3−5 марта, 19.00

Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» приглашает на новое, веселое, музыкальное представление для всех, кому надоели скука и холод.


Вечер-концерт «Когда в душе звучит весна…»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 3 марта, 19.00

Гродненская областная научная библиотека приглашает на вечер-концерт «Когда в душе звучит весна…», приуроченный к Международному женскому дню. В большом зале облдрамтеатра будут звучать лучшие романсы, шлягеры и золотые хиты. Ведущий концерта — главный режиссер театра Геннадий Мушперт.


Концерт украинского шоу-мена Monatik

Где: клуб «База», ул. Победы, 35

Когда: 3 марта, 22.00

Monatik — певец, композитор, автор песен, музыкант, аранжировщик, поэт, мультиинструменталист, танцор, саунд-продюсер. Работает в жанре pop, new disco, indie pop, sinthpop.


Фото: ivona.bigmir.net

Выставка-ярмарка «Казюки»

Где: ул. Советская

Когда: 4 марта, 12.00−15.00

Традиционная выставка-ярмарка Казюки превратит центр Гродно в город мастеров. У ремесленников из Беларуси, Польши и Литвы можно будет приобрести предметы, выполненные в самых разных техниках народного творчества из кожи, шерсти, стекла, соломки, ткани, бисера, металла, дерева, пластики и других материалов.

Ярмарка «Казюки» проводится в Гродно ежегодно в память о святом-покровителе молодежи, мастеров и ремесленников — святом Казимире, который умер 4 марта 1484 года именно в нашем городе.


Вечер камерной музыки «Музыкальные диалоги»

Где: Новый замок, ул. Замковая, 22

Когда: 4 марта, 17.00

Гости из Польши Ольга Аникей (фортепиано) и Роман Хоффман (виолончель) исполнят произведения Шумана, Бетховена, Прокофьева


Фото: Ян Лялевич, TUT.BY

Арт-вечер RedArt «Рисуем Шагала»

Где: Гриль-бар «Хани Кабани», БЛК, 50

Когда: 5 марта, 13.00

На вечеринке RED ART написать собственную картину за два часа сможет даже тот, кто раньше совсем не рисовал. Организаторы предоставляют все, что нужно: художника, холст, краски, кисти, бокал напитка и даже халат. На этот раз участники создадут копию «В сумерках» Марка Шагала. Обязательна предварительная запись по тел. +375−29−789−26−62.


Мастер-класс «Птичка для мамы»

Где: Go-Go pizza, ул. Маркса, 10

Когда: 5 марта, 15.00

Арт-Студия Катерины Забелиной приглашает творческих детей от 7 лет и их родителей на мастер-класс по рисованию. На акварельной бумаге тоненькими кисточками участники нарисуют птичку колибри и оформят ее в рамочку. Это будет прекрасный подарок для мамы или бабушки на 8 марта. Телефоны для записи: (МТС, Viber) +375 29 7 859 598, (Velcom) +375 29 9 698 094.

Спектакль «Слишком женатый таксист»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 5 марта, 19.00

Комедия положений британского драматурга Рея Куни пользуется успехом на гродненской сцене уже много лет.


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти выходные гродненцы могут увидеть Большой Балет на экране кинотеатра, встретить весну вместе с "Белыми Росами", отпраздновать Казюки или сделать для себя...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Шикарный ледоход на Днепре в Орше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика