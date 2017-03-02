В эти выходные гродненцы могут увидеть балет на экране кинотеатра, встретить весну вместе с «Белыми Росами», отпраздновать Казюки или сделать для себя копию картины Шагала.

Где: кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4 Когда: 3 марта, 19.00

Гродненцы смогут на экране кинотеатра увидеть «Спящую красавицу» в постановке балетной труппы Большого театра. В главной роли — прима-балерина Ольга Смирнова. Со зрелищностью этого балета мало что может сравниться, не зря «Большой Балет» именно им отмечал открытие Исторической сцены после реконструкции.



Фото: theatrehd.ru

Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 3 и 4 марта, 19.00

Инсценировка Олега Жюгжды по мотивам Гетэ — это один из камерных спектаклей Театра кукол, на котором никогда не бывает свободных мест. В главной роли гость из драмтеатра Александр Шелкоплясов. Сценографию создал известный гродненский художник Александр Сильванович.



Фото: vk.com/grodnolyalka

Где: ул. Соломовой, 58 Когда: 3−5 марта, 19.00

Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» приглашает на новое, веселое, музыкальное представление для всех, кому надоели скука и холод.





Вечер-концерт «Когда в душе звучит весна…»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 3 марта, 19.00

Гродненская областная научная библиотека приглашает на вечер-концерт «Когда в душе звучит весна…», приуроченный к Международному женскому дню. В большом зале облдрамтеатра будут звучать лучшие романсы, шлягеры и золотые хиты. Ведущий концерта — главный режиссер театра Геннадий Мушперт.





Где: клуб «База», ул. Победы, 35 Когда: 3 марта, 22.00

Monatik — певец, композитор, автор песен, музыкант, аранжировщик, поэт, мультиинструменталист, танцор, саунд-продюсер. Работает в жанре pop, new disco, indie pop, sinthpop.



Фото: ivona.bigmir.net

Выставка-ярмарка «Казюки»

Где: ул. Советская Когда: 4 марта, 12.00−15.00

Традиционная выставка-ярмарка Казюки превратит центр Гродно в город мастеров. У ремесленников из Беларуси, Польши и Литвы можно будет приобрести предметы, выполненные в самых разных техниках народного творчества из кожи, шерсти, стекла, соломки, ткани, бисера, металла, дерева, пластики и других материалов.

Ярмарка «Казюки» проводится в Гродно ежегодно в память о святом-покровителе молодежи, мастеров и ремесленников — святом Казимире, который умер 4 марта 1484 года именно в нашем городе.





Вечер камерной музыки «Музыкальные диалоги»

Где: Новый замок, ул. Замковая, 22 Когда: 4 марта, 17.00

Гости из Польши Ольга Аникей (фортепиано) и Роман Хоффман (виолончель) исполнят произведения Шумана, Бетховена, Прокофьева



Фото: Ян Лялевич, TUT.BY

Арт-вечер RedArt «Рисуем Шагала»

Где: Гриль-бар «Хани Кабани», БЛК, 50 Когда: 5 марта, 13.00

На вечеринке RED ART написать собственную картину за два часа сможет даже тот, кто раньше совсем не рисовал. Организаторы предоставляют все, что нужно: художника, холст, краски, кисти, бокал напитка и даже халат. На этот раз участники создадут копию «В сумерках» Марка Шагала. Обязательна предварительная запись по тел. +375−29−789−26−62.





Мастер-класс «Птичка для мамы»

Где: Go-Go pizza, ул. Маркса, 10 Когда: 5 марта, 15.00

Арт-Студия Катерины Забелиной приглашает творческих детей от 7 лет и их родителей на мастер-класс по рисованию. На акварельной бумаге тоненькими кисточками участники нарисуют птичку колибри и оформят ее в рамочку. Это будет прекрасный подарок для мамы или бабушки на 8 марта. Телефоны для записи: (МТС, Viber) +375 29 7 859 598, (Velcom) +375 29 9 698 094.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 5 марта, 19.00

Комедия положений британского драматурга Рея Куни пользуется успехом на гродненской сцене уже много лет.



