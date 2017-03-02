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Курейчик предлагает Минкульту снять фильм про Скорину

03.03.2017 10:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Режиссер и сценарист Андрей Курейчик предложил Министерству культуры Беларуси проект фильма о первопечатнике Франциске Скорине, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik.

Курейчик вместе с продюсерами Виктором Лобковичем и Сергеем Якубовским создали кинокомпанию "Наше кино", которая уже занимается съемками первого белорусского хоррора. В планах студии — не только коммерческие фильмы, но и общественно значимые.

"Я думаю, что государство должно тратить деньги только на фильмы огромной культурной значимости. Проект, который несет просветительскую и культурологическую функцию в первую очередь. Чтобы фильм остался будущим поколениям… Заработали или нет на этом фильме — другое дело. Когда я плачу налоги — не хочу, чтобы кто-то зарабатывал на моих деньгах. Я считаю, что у кино при господдержке в первую очередь культурная миссия", — рассказал Курейчик.

Режиссер предложил в Министерстве культуры снять фильм о Беларуси как о европейской стране — рассказав историю первопечатника Скорины.

"Он был интегрирован в Европу, учился там, объехал всю Европу… Это человек, который нес в Беларусь инновации. Книгопечатание тогда было, как сегодня для нас iPhone", — отметил Курейчик.

По словам Курейчика, в проекте о Скорине должны принять участие несколько европейских стран — Литва, Польша, Чехия и Италия. Он заверил, что заинтересованность со стороны иностранных партнеров к фильму есть.

"В министерстве проявили живой интерес. Я надеюсь, проект будет достаточно серьезно рассмотрен", — добавил он.

Курейчик хочет, чтобы его лента о Скорине вышла европейской не только по названию, но также по форме и выполнению. Когда Минкультуры примет решение, выделит ли бюджетное финансирование под проект, пока не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Сценарист и режиссер полагает, что бюджетные деньги должны в стране тратиться только на проекты "огромной культурной значимости".

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