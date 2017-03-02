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Дональд Дак и Скрудж МакДак возвращаются. Вышел трейлер новых "Утиных историй"

03.03.2017 10:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Киностудия Disney выпустила видеоролик с первыми кадрами мультсериала «Утиные истории» (DuckTales). Перезапуск популярного мультсериала намечен на лето 2017 года.

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В полутораминутном ролике Дональд Дак вместе с Билли, Вилли и Дилли приезжают к миллиардеру Скруджу МакДаку. Также в видео также встретить Поночку и пилота-неудачника Зигзага МакКряка.

Телесериал «Утиные истории» выходил с 1987 по 1990 год. За это время вышло 100 серий.

 
 
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Киностудия Disney выпустила в видеоролик с первыми кадрами мультсериала "Утиные истории" (DuckTales). Перезапуск популярного мультсериала намечен на лето 2017 года.

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