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Дональд Дак и Скрудж МакДак возвращаются. Вышел трейлер новых "Утиных историй"
03.03.2017 10:49 — Новости Культуры | Tut.by
Киностудия Disney выпустила видеоролик с первыми кадрами мультсериала «Утиные истории» (DuckTales). Перезапуск популярного мультсериала намечен на лето 2017 года.
Телесериал «Утиные истории» выходил с 1987 по 1990 год. За это время вышло 100 серий.
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Киностудия Disney выпустила в видеоролик с первыми кадрами мультсериала "Утиные истории" (DuckTales). Перезапуск популярного мультсериала намечен на лето 2017 года.
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