Киностудия Disney выпустила видеоролик с первыми кадрами мультсериала «Утиные истории» (DuckTales). Перезапуск популярного мультсериала намечен на лето 2017 года.

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В полутораминутном ролике Дональд Дак вместе с Билли, Вилли и Дилли приезжают к миллиардеру Скруджу МакДаку. Также в видео также встретить Поночку и пилота-неудачника Зигзага МакКряка.

Телесериал «Утиные истории» выходил с 1987 по 1990 год. За это время вышло 100 серий.