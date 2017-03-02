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Шакиру обвинили в плагиате

03.03.2017 11:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Суд первой инстанции Мадрида принял к рассмотрению иск против звукозаписывающей студии Sony Music Publishing Latina и певцов Шакиры и Карлоса Вивеса. Об этом сообщает El Periodico.


Шакира. Фото: Reuters

Ответчиков обвиняют в плагиате. Истцом выступил кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельянос Вальдес.

Как утверждает Вальдес, Шакира и Вивеса без разрешения использовали элементы его композиции Yo te quiero tanto в своей песне La bicicleta, релиз которой состоялся в мае 2016-го. Трек стал хитом, клип на него набрал более 700 миллионов просмотров на YouTube.

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Ранее стороны пытались прийти к соглашению, однако не достигли результата.

Ливан Рафаэль Кастельянос Вальдес написал Yo te quiero tanto в 1997 году.

 
 
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Суд первой инстанции Мадрида принял к рассмотрению иск против звукозаписывающей студии Sony Music Publishing Latina и певцов Шакиры и Карлоса Вивеса. Об этом сообщает El Periodico.

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